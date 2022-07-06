أمير عبداللهيان: إيران تدعم أمن واستقرار أوزبكستان

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء الثلاثاء مع القائم بأعمال وزير خارجية جمهورية أوزبكستان فلاديمير إماموفيتش نوروف، تبادلا خلالها الآراء حول أهم القضايا التي تهم البلدين.



وأكد امير عبداللهيان في هذا الاتصال: أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم الاستقرار والأمن في أوزبكستان ولا تعتبر زعزعة الأمن والمساس بوحدة أوزبكستان أمراً مقبولاً.



وأضاف وزير الخارجية: بإرادة وجهود الجانبين ستتوسع وتتطور العلاقات الثنائية بين إيران وأوزبكستان.



وفي إشارة إلى أهمية زيارة كبار المسؤولين في البلدين في عملية تطوير العلاقات ، أعلن رئيس السلك الدبلوماسي الايراني بان رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني سيقوم بزيارة إلى أوزبكستان في المستقبل القريب.



من جانبه قال القائم بأعمال وزير خارجية جمهورية أوزبكستان ، مقدرا مواقف ايران المبدئية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في أوزبكستان ودعم وحدتها: لقد بدأت عملية الإصلاح الدستوري وتحدث الرئيس ميرضياييف الى شعب أوزبكستان في هذا الصدد.



وقيم فلاديمير نوروف بشكل إيجابي تطور التعاون بين البلدين على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وأعرب عن أمله في أن تؤدي الزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان الايراني إلى أوزبكستان للمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.