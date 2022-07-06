وقالت "حماس" في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ "جنين باتت مضرب المثل في الجهاد والتضحية والتصدي ببسالة لعدوان الاحتلال ومداهماته واقتحاماته الهمجية، وتواصل كتابة التاريخ المقاوم بدماء شهدائها الأبطال".



وأضافت، أننا "إذ نعزّي ذوي الشهيد غنّام ومحبيه، لندعو أهلنا ومقاومينا في مدن الضفة كافة إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع العدو، واقتفاء أثر جنين بمخيمها وبلداتها الصامدة، وإفشال مخططات الاحتلال العدوانية، حتى ننتزع حريتنا وعودتنا قريبًا".



ويعد "غنام" الشهيد الثاني في بلدة جبع، خلال ثلاثة أيام، بعد ارتقاء الشاب كامل علاونة، الأحد الماضي.