قتلى وجرحى بانفجار في أكبر حقل نفط بكازاخستان

اسلام تايمز (كازاخستان) - أفادت الخدمة الصحفية للشرطة في كازاخستان أن انفجارا وقع، اليوم الأربعاء، في حقل تنغي، أكبر حقول النفط في منطقة أتيراو غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل عاملين وإصابة ثلاثة آخرين.