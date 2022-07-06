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الأربعاء 6 تموز 2022 ساعة 16:19
قتلى وجرحى بانفجار في أكبر حقل نفط بكازاخستان
وقالت الشرطة في بيان: "في منطقة جيليوي في حقل تنغيز، وقع انفجار في أنبوب نتج عنه وفاة عاملين من مواليد عام 1985. وتقدم المساعدة الطبية لثلاثة عمال أصيبوا بجروح مختلفة".
وقد بدأ تحقيق في موضوع "انتهاك قواعد حماية العمال".
رقم :
1003099
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