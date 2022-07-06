صحة العراق تعلن حصيلة مقلقة باصابات الكوليرا

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان، إن "الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا، حيث بلغ المجموع الكلي 208 إصابة وحالتي وفاة إثر الإصابة بالكوليرا".