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الأربعاء 6 تموز 2022 ساعة 18:12

القضاء الإيراني: الجاسوسان الفرنسيان متهمان بالتواطؤ ضد الأمن القومي للبلاد

القضاء الإيراني: الجاسوسان الفرنسيان متهمان بالتواطؤ ضد الأمن القومي للبلاد
وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء حول ملف الجاسوسين الفرنسيين المعتقلين في إيران: إن البت في ملفهما الآن هو في مرحلة النيابة وإن القضية قيد السرية.

وأضاف: تم إبلاغهما بالتهمة الموجهة لهما وهي الاجتماع والتواطؤ بهدف العمل ضد الأمن القومي للبلاد وهما الآن قيد الاعتقال الموقت.. الأشخاص الذين كانوا على صلة بهم في الداخل يخضعون الآن للاستجواب والتحقيق.

*حقوق الإنسان الأميركية

وحول يوم تسمية حقوق الإنسان الأميركية الذي صادف يوم الأحد قال ستايشي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل بأي تمييز في الدفاع عن حقوق الأشخاص وتعتبر من واجبها الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة.

وأضاف: الحكومة الأميركية هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم.. يتصورون بأنهم يمتلكون حق التحكم بمصير العالمن ولكن عليهم أن يعلموا بأن هنالك مقاومة موجودة وسترد هذه المقاومة ردا حازما.. نأمل بأن يؤدي جهاز القضاء مسؤوليته القانونية إزاء هذه الحالات على الصعيدين الداخلي والدولي.
رقم : 1003107
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