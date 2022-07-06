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الأربعاء 6 تموز 2022 ساعة 18:19

وزير باكستاني: تجارة المقايضة مع إيران ستدخل حيز التنفيذ

وزير باكستاني: تجارة المقايضة مع إيران ستدخل حيز التنفيذ
وقال "طارق بشير شيما" في تصريح صحفي أدلى به في العاصمة الباکستانیة إسلام آباد: إن تجارة المقايضة مع إیران ستدخل حيز التنفيذ الكامل اعتبارا من ديسمبر المقبل في إطار تنمية التجارة الثنائية بین البلدین، کما سيتم اتخاذ تدابير جديدة لتطوير تجارة الترانزيت في المنطقة.


وأشار إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي بالعالم وزيادة الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية، بما في ذلك القمح والحمضيات، مضیفا أنه من المقرر أن تقوم باكستان بتصدیر منتجات زراعية وغذائية کالأرز والمانجو إلى إيران إزاء استيراد التفاح منها خلال الأشهر المقبلة.


یذکر أن إيران وباكستان أبرمت اتفاقية تجارة المقايضة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية الباكستانية المشتركة الذي أقيم في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بالعاصمة طهران.


وأعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني "رضا فاطمي أمين" خلال مشاركته الاجتماع أنه سيتم استيعاب كل الشركات الباكستانية قائلا إن مع الإجراءات المتخذة، ستتم إزالة جميع الحواجز في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.


کما أبدى وزير التجارة الباكستاني "صويلح فاروقي" خلال الاجتماع تفاؤلا بأن تحل آلية المقايضة الجديدة ما يكفي من العقبات لزيادة التجارة السنوية مع إيران إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار بحلول العام 2023.


ووقعت إیران وباکستان مذکرة تفاهم في مجال التجارة الحدودیة، وذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة المشتركة للتجارة الحدودية بين البلدین والذي استضافته مدينة زاهدان مرکز محافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد في 1 حزيران/يونيو 2022.


ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال التجارة الحدودیة بعد يومين من المفاوضات المكثفة، وتنص المذکرة علی التعاون لتعزیز العلاقات التجارية وتسهیل عملیة التجارة الحدودیة بین البلدین وتوطید التعاون في مجال النقل، کما تنص علی إزالة العقبات أمام التعاون الجمركي.
رقم : 1003109
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