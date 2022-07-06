قيس الخزعلي يناقش مع بافل طالباني سبل الإسراع بتشكيل الحكومة

اسلام تايمز (العراق) - إستقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء بافل الطالباني رئيس الإتحاد الوطني لكردستان العراق .