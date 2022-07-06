الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 تموز 2022 ساعة 21:40

السيد الحوثي: العدوان ركز على محافظة الجوف لنهب نفطها

السيد الحوثي: العدوان ركز على محافظة الجوف لنهب نفطها
وخلال لقائه مشائخ ووجهاء محافظة الجوف أوضح السيد أن محافظة الجوف تعرضت للظلم على مدى عقود وسياسات النظام السابق تسببت لها بالحرمان، فلو استغل النظام السابق الفرص المتاحة والثروة المتوفرة لغيّرت واقع البلد ومعاناة أبنائه ولو اهتم النظام السابق بمحافظة الجوف لتغيّر واقعها ولأسهمت في نهضة البلد.. لافتا إلى أن النظام السابق عمل في محافظة الجوف على إذكاء الفتنة وإبقاء المشاكل القبلية بهدف استنزافها. مؤكدا أن محافظة الجوف مهيأة لتكون في الصف الأول على مستوى الاسهام النهضوي في البلد.

ولفت السيد إلى أن العدوان ركز على محافظة الجوف في محاولة لاحتلالها والسيطرة عليها بمساعدة بعض الخونة.. مؤكدا أنن محافظة الجوف قدمت الآلاف من الشهداء وأسهمت إسهامًا كبيرًا في التصدي للعدوان، مشيرا إلى أن العدوان حين عيّن محافظًا في الجوف عيّن إلى جانبه ضابطًا سعوديًا ليكون هو صاحب القرار، كما أراد العدوان أن يكون قرار اليمن للخارج، للسعودية والإمارات ومن خلفهما الأمريكي والاسرائيلي.

وأوضح أن العدوان يعرف أن محافظة الجوف غنية بالنفط ويريد نهب مقدراتها ليعيق نهضتها .. مضيفا أن العدوان يتجه لاحتلال وطننا وإحكام السيطرة الأجنبية عليه لنكون شعبًا بلا استقلال وبلا كرامة.. مشيرا إلى أننا لو قبلنا بالاحتلال لكان ذلك انقلابًا على الانتماء الإيماني وتخليًا عن شرف الإيمان الكبير و لكان ذلك هوانًا علينا إذ إننا شعب الإيمان والعزة من الإيمان.

وأكد أن أبناء محافظة الجوف وقفوا مع شعبهم ووطنهم موقف الأوفياء واندحار الاحتلال من محافظة الجوف جاء نتيجة للموقف المشرف والوفي لأبناء هذه المحافظة.. وأشاد السيد بأبناء محافظة الجوف .. مضيفا” نعلن لهم هذا الجميل والشرف الكبير بالانتماء لهذا الوطن وللشعب، فأبناء الجوف وقفوا اليوم كما وقف آباؤهم وأجدادهم من قبل بكل ثبات مع وطنهم.

وشدد على أنه قد آن الأوان لتعزيز الصمود والثبات بالعمل على النهضة التي يخافها الأعداء ويريدون إعاقتها والمطلوب بناء القدرات العسكرية والأمنية لتعزيز عوامل الصمود في الجوف وبقية المحافظات.. لافتا إلى أن أبناء محافظة الجوف أسهموا بشكل كبير في التصدي لمحاولات الأعداء باحتلال المحافظة.

استهداف العدو للمحافظة

كما أكد السيد أن العدو لا يريد لأبناء محافظة الجوف أن يستقر وضعهم ويتفرغوا للنهضة بل يريد أن تبقى حالة الخوف وسفك الدماء عي السائدة والمنتشرة في المحافظة فالعدو يستهدف المحافظة أمنيا من خلال جراائم التقطع والنهب للمسافرين وخاصة في أطراف المحافظة عبر تشكيل عصابات من المجرمين تمارس القتل للمسافرين والاستهداف لحركة الناس المعيشية في بضائعهم ولذلك لابد من تعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية لوضع حد لهذه الممارسات الاجرامية.

وأضاف السيد أن العدو ويستهدف المحافظة أمنيا عبر نشر المخدرات كما فعل في صعدة فهو يحاول أن ينشر المخدرات والاتجار بها وأن يجعل من هذه المحافظات في الجوف وصعدة بؤرة لتهريب المخدرات والحشيش وهذه جريمة كبيرة وشنيعة وهي تدمر الاقتصاد والقيم والأخلاق والاتجار بالحشيش أمر شنيع ومن أكبر الجرائم ولا يلق بناء أن نسمح بذلك بل يجب على الجميع ان يتعاونوا مع الدولة في منع تهريب المخدرات والا يتعاطفوا أو يتعاونوا مع أي مجرم

وشدد على أن العمل الصحيح في النهضة الاقتصادية هو العمل في الزراعة والتجارة الحلال وفق شرع الله وفيما يرضي الله فالعدو يسعى بطرق خبيثة لنشر الجريمة والاتجار بالمخدرات.. مضيفا أن العدو يستهدف المحافظة أيضا بالاختلالات الأمنية باستهداف أجهزة الأمن والأماكن العسكرية لأن العدو يريد ان يخلخل الوضع الأمني في المحافظة فلا يستقر فيها لا نهضة ولا عمل ولا حياة ويريد ان يضعف الوضع الأمني فيها بكل الوسائل عبر توظيف كل مشاكل الثأر وغيرها من القضايا.

وأكد أن ما يفشل مؤامرات العدو هو التعاون مع الأجهزة الأمنية والعلاقة الايجابية بين الأجهزة الأمنية وأبناء المحافظة .. مشيرا إلى أن من المظاهر التي تؤثر على الامن قطع الطرقات لأن البعض إذا حصل لهم مشكلة ذهبوا لقطع الطريق مع أن قطع الطرقات أمر لا يليق أبدا ولا يجوز وهو شيء مشوه ولا يجوز شرعا ولا يليق أخلاقيا وهي ظاهرة سلبية يجب أن يتعاون الجميع مع الدولة على انهاء هذه الأساليب.

وقال السيد “اذا حصل للإنسان مشكلة أو لديه مطالبة بقضية فيطالب بطريقة مشرفة، لا يستخدم الاساليب السيئة في قطع الطريق فهذا لا يجوز ولا يليق لذلك يجب .

النهضة الزراعية في المحافظة

وفيما يتعلق بالنهضة الزراعية في المحافظة فأكد السيد أن الجوف هي من اهم المحافظات في الوطن المهيأة لنهضة زراعية كبرى تغير واقع أبناء المحافظة وظروفهم المعيشية من البؤس والحرمان وواقعهم المعيشي الى اليسر وسعة الرزق .. فالنهضة الزراعية تستعدي التعاون بين أبناء المحافظة والجهات الرسمية ويجب أن يكون هناك تعاون بين أبناء المحافظة يبدأ هذ التعاون بتشكيل جمعيات زراعية والاتجاه الى إحياء الارض والزراعة وفي مقدمة ذلك القمح بمحافظة الجوف مهيأة لزراعة القمح وتتوفر فيها الظروف الملائمة للزراعة ومتطلبات إحياء الزراعة متوفرة من أرض واسعة وخصبة وتمتلك المياه الجوفية الغزيرة.

ولفت السيد إلى أنه يمكن للجمعيات الزراعية أن تتشكل بإشراف رسمي وبطريقة صحيحة وتعاون من الدولة ولقطاع الخاص لينهض أبناء المحافظة ولينهضوا بالوطن بكله.. مشيرا إلى ان هناك مشتكل كبيرة فيما يتعلق بالقمح في العالم مع الحرب التي تسببت لها امريكا في أوكرانيا ونتجت عنها ارتفاع في أسعار الغذاء .. فيمكن للمحافظة أن تؤدي دورا متميزا في زراعة القمح والانتاج الزراعي لعدد من المحاصيل والتي بدورها مشكلة البؤس والحرمان لأبناء المحافظة.

وأشار السيد إلى أن التعاون والاستفادة من الكهرباء والجودة في الانتاج الزراعي وتقليل كلفة الانتاج تساعد في تطوير الزراعة .. بالإضافة إلى تنظيم عملية التسويق للمحاصيل الزراعية وهذا لا بد فيه من التعاون فيما بين المواطنين والدولة واللجنة الزراعية .. مضيفا أن مما لا بد منه الاهتمام و العناية بالتعليم لأن محافظة الجوف حرمت من التعليم وتضرر ابنائها لذلك ينبغي الاهتمام بالتعليم في كل المجالات والتخصصات.

كما أكد السيد أن من الامور المهمة هو أن يحرص أبناء المحافظة على وحدة الصف والتعاون فيما بينهم ووضع حد لمشاكل الثأر والوفاء بالصلح الذي أعلن بعد تحرير المحافظة من الاحتلال والالتزام والحذر من أساليب العدو في إثارة المشكال لأنه يمكن للوجهاء والعقلاء أن يتعاونوا مع الدولة لحل كل مشاكل الاراضي والثأر واي مشكلة بطريقة حكيمة فرسول الله قال:” الايمان يمان والحكمة يمانية” فيجب أن نعتمد على الحكمة في جل المشاكل الاجتماعية لان أسلوب الاقتتال لا يفيد أصلا ولا يحل المشاكل وهو استنزاف وضياع للأمن والاستقرار واستنزاف للأموال بالإضافة للقلق والمحن والآلام والمصائب دون فائدة.

وقال السيد” يمكن حل المشاكل بطرق أخوية وودية وما يحتاج الى حل قضائي يمكن ان تشكل لجان قضائية وهه هي الحكمة التي يجب أن نتحلى بها فيكفينا مشاكل مع 18 دولة نتصارع معهم، أما في شأننا الداخلي فنتعاون ونحل مشاكلنا بالحكمة والتسامح والعدل والاحسان والطرق الودية والتصالحية .

وأكد أن على المسؤولين في المحافظة أن يكونوا إلى جانب المواطنين ومتفاهمين معهم وقريبين منهم وحاضرين ومهتمين بأداء مسؤولياتهم .. محذرا من الغياب والبعد عن الناس بل يجب أن يكون المسؤولين مستجيبين وباذلين لكل جهدهم لخدمة ابناء المحافظة وان يكون هناك اهتمام للارتقاء بأبناء المحافظة في كل المجالات حتى نتمكن من إعادة المحافظة لتكون حاضرة في الصدارة وقائمة بدورها النهضوي ومساهمة في كل المجالات.
رقم : 1003135
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحركات الإطار التنسيقي وتقدم ملحوظ في خروج العراق من المأزق السياسي
تحركات الإطار التنسيقي وتقدم ملحوظ في خروج العراق من المأزق السياسي
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
6 تموز 2022
مطالب محمود عباس خلال زيارة بايدن.. هل تؤتي أوكلها؟
مطالب محمود عباس خلال زيارة بايدن.. هل تؤتي أوكلها؟
6 تموز 2022
هل باتت السلطة الفلسطينيّة أداة أميركية للتستر على جريمة شيرين أبو عاقلة؟
هل باتت السلطة الفلسطينيّة أداة أميركية للتستر على جريمة شيرين أبو عاقلة؟
6 تموز 2022
تمهيداُ للإعلان الرسمي عن التطبیع مع الصهاينة؛ بن سلمان يحذف آيات قرانية من المنهاج التعليمي !
تمهيداُ للإعلان الرسمي عن التطبیع مع الصهاينة؛ بن سلمان يحذف آيات قرانية من المنهاج التعليمي !
6 تموز 2022
خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا
خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا
5 تموز 2022
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
5 تموز 2022
مسيرات حزب الله تحلِّق فوق منشآت الغاز الإسرائيلية... الأهداف والرسائل
مسيرات حزب الله تحلِّق فوق منشآت الغاز الإسرائيلية... الأهداف والرسائل
5 تموز 2022
في أي اتجاه سيذهب الوضع في فلسطين المحتلة خلال فترة "لابيد"؟
في أي اتجاه سيذهب الوضع في فلسطين المحتلة خلال فترة "لابيد"؟
5 تموز 2022
الرئيس الايراني: لن نتوقف او نتراجع وسنعمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات
الرئيس الايراني: لن نتوقف او نتراجع وسنعمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات
5 تموز 2022
رئيسي: تاريخ لن ينسى جرائم امريكا بحق الشعب الفيتنامي
رئيسي: تاريخ لن ينسى جرائم امريكا بحق الشعب الفيتنامي
4 تموز 2022
"لويا جيرجا" للعلماء والحاجة الماسة للأفغان للحوارات الوطنية
"لويا جيرجا" للعلماء والحاجة الماسة للأفغان للحوارات الوطنية
4 تموز 2022
سراب حكومة مستقرة في الانتخابات الخامسة على التوالي للكيان الصهيوني
سراب حكومة مستقرة في الانتخابات الخامسة على التوالي للكيان الصهيوني
4 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا