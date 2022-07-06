مساعد الداخلية الإيرانية يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين في العراق

وعقد مجيد ميرأحمدي مساعد وزير الداخلية الإيرانية للشؤون الأمنية لقاءات مع المسؤولين الامنيين في العراق، بمن فيهم اللواء مهدي الفكيكي، مستشار وزير الداخلية العراقي، وعدد من المسؤولين في هذه الوزارة في مقر الشرطة الاتحادية العراقية ببغداد.



وعقب هذه اللقاءات، وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى مقر الشرطة الاتحادية العراقية للقاء مساعد وزير الداخلية الإيراني والوفد المرافق له، وبحث معه حول الترتيبات مختلفة مع التركيز على التنسيق خلال مراسم الأربعين الحسيني وإزالة العقبات المحتملة.



إلى ذلك ترأس ميرأحمدي الوفد الإيراني في اجتماع تشكيل فرق العمل الأمنية بين البلدين، مع التركيز على التنسيق خلال مراسم الأربعين الحسيني (ع) وتنفيذ مذكرة التفاهم الأمنية بين البلدين.



ووقعت مذكرة التفاهم الامنية خلال زيارة وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي لإيران.