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الخميس 7 تموز 2022 ساعة 08:08

السودان وإثيوبيا يبحثان سبل تعزيز جهود حل أزمة سد النهضة

السودان وإثيوبيا يبحثان سبل تعزيز جهود حل أزمة سد النهضة
وقال حسين إن محادثات جرت يوم الثلاثاء بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على هامش قمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)، التي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة الإثيوبية "فانا".

وأضاف أن البرهان وآبي أكدا "حرصهما على حل القضايا الخلافية والعالقة بين السودان وإثيوبيا بالطرق السلمية والحوار".

وأشار إلى أن الزعيمين ناقشا "القضايا المتعلقة بالحدود، وكذلك القضايا الإقليمية والثنائية، واتفقا على حل خلافاتهما سلميا والعمل معا".

وأكد رضوان أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد خلال اللقاء على أن بلاده لا تعتقد أن قضية الحدود بين البلدين ستكون مصدر نزاع، مضيفا أن "شعبي البلدين اللذين يعيشان بالقرب من الحدود ما زالا يعيشان معا في علاقة قوية".

وأضاف أن أبي أحمد والبرهان ناقشا "سبل تعزيز جهود الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة"، معتبرا أن السد "هو مصدر للتنمية والربط في المنطقة".

يشار إلى أن اللقاء بين الزعيمين، جاء على هامش القمة 29 لرؤساء "إيغاد" وهو الأول بينهما عقب التوتر الأخير بين البلدين.

وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش السوداني أن إثيوبيا "أعدمت" 7 من جنوده ومواطنا كانوا أسرى لديها، معتبرا ذلك "غدرا سيتم الرد عليه"، وقال الجيش الإثيوبي ردا على ذلك إنه مستعد للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.

وكان النزاع الحدودي بين البلدين قد تفاقم خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأواخر 2020، أعلن الجيش السوداني السيطرة على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية.
مصدر : وكالات
رقم : 1003203
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