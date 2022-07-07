الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 تموز 2022 ساعة 08:22

زاخاروفا تدعو الغرب للكف عن ترهيب العالم بـ'تهديد كيميائي' من روسيا

زاخاروفا تدعو الغرب للكف عن ترهيب العالم بـ
وقالت زخاروفا في تصريح خلال الدورة الـ100 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن "موسكو تطالب الدوائر السياسية في الدول الغربية بالتوقف عن ترهيب المجتمع الدولي بـ"تهديد كيميائي" من روسيا لا أساس له".

وأضافت: "مرة أخرى يظهر الحلفاء الأوروبيون الأطلسيون بقيادة الولايات المتحدة موقفا مدمرا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتمثل بزيادة تسييس أنشطة هذه المنظمة متعددة الأطراف".

وتابعت: "ليس فقط سوريا، بل إن روسيا أيضا تتعرض لهجمات مسعورة باتهامات لا أساس لها بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وتابعت: "عدا عن التلميحات التي تم الإعراب عنها سابقا حول "قضية سكريبال" و"تسميم" أليكسي نافالني المزعوم، هناك اتهامات بالتحضير لاستخدام مواد كيميائية سامة أو أسلحة كيميائية من قبل روسيا ودونيتسك ولوغانسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأردفت قولها إن "كل هذا يحدث على خلفية تلقي معلومات موثوقة بشكل شبه يومي حول الاستفزازات الكيمائية والتخريب في منشآت الصناعات الكيمائية التي أعدها النازيون الأوكرانيون الفاشيون في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا".

وتابعت: "على الرغم من ذلك، فإن نظام كييف لا زال يتهم روسيا باستخدام الموضوع "الكيميائي"، وهو أمر لا أساس له".

وختمت: "من المستحيل عدم رؤية العواقب الخطيرة للوضع عندما يتم التساهل مع نظام كييف في ارتكاب أبشع الجرائم، سواء باستخدام الأسلحة الكيميائية أو المواد الكيميائية الخطرة، التي يمكن أن يؤدي إلى تسربها إلى وفيات جماعية وتلوث المنطقة لفترات طويلة ".
مصدر : وكالات
رقم : 1003212
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صفقات مشبوهة لرفع انتاج النفط في محافظة حضرموت
صفقات مشبوهة لرفع انتاج النفط في محافظة حضرموت
لمحة عن المذابح والإبادة الجماعية التي ارتکبتها الولايات المتحدة في أنحاء العالم
لمحة عن المذابح والإبادة الجماعية التي ارتکبتها الولايات المتحدة في أنحاء العالم
7 تموز 2022
آل خليفة يسعون لتثبيت حكمهم باتفاقيات باطلة... أمن البحرين في أيدٍ لا تؤتمن!
آل خليفة يسعون لتثبيت حكمهم باتفاقيات باطلة... أمن البحرين في أيدٍ لا تؤتمن!
7 تموز 2022
فيديو/الحرس الثوري يحتجز مجموعة من الأجانب بتهم التجسس
فيديو/الحرس الثوري يحتجز مجموعة من الأجانب بتهم التجسس
7 تموز 2022
تحركات الإطار التنسيقي وتقدم ملحوظ في خروج العراق من المأزق السياسي
تحركات الإطار التنسيقي وتقدم ملحوظ في خروج العراق من المأزق السياسي
6 تموز 2022
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
6 تموز 2022
مطالب محمود عباس خلال زيارة بايدن.. هل تؤتي أوكلها؟
مطالب محمود عباس خلال زيارة بايدن.. هل تؤتي أوكلها؟
6 تموز 2022
هل باتت السلطة الفلسطينيّة أداة أميركية للتستر على جريمة شيرين أبو عاقلة؟
هل باتت السلطة الفلسطينيّة أداة أميركية للتستر على جريمة شيرين أبو عاقلة؟
6 تموز 2022
تمهيداُ للإعلان الرسمي عن التطبیع مع الصهاينة؛ بن سلمان يحذف آيات قرانية من المنهاج التعليمي !
تمهيداُ للإعلان الرسمي عن التطبیع مع الصهاينة؛ بن سلمان يحذف آيات قرانية من المنهاج التعليمي !
6 تموز 2022
خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا
خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا
5 تموز 2022
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
5 تموز 2022
مسيرات حزب الله تحلِّق فوق منشآت الغاز الإسرائيلية... الأهداف والرسائل
مسيرات حزب الله تحلِّق فوق منشآت الغاز الإسرائيلية... الأهداف والرسائل
5 تموز 2022
في أي اتجاه سيذهب الوضع في فلسطين المحتلة خلال فترة "لابيد"؟
في أي اتجاه سيذهب الوضع في فلسطين المحتلة خلال فترة "لابيد"؟
5 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا