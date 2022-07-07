الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 تموز 2022 ساعة 09:21

وزير الدولة البريطاني يستقيل من حكومة جنسون

وزير الدولة البريطاني يستقيل من حكومة جنسون
وقال هارت في رسالة استقالته التي نشرها عبر حسابه بموقع تويتر: "أملت بشدة في تجنب تقديم الاستقالة، لكن للأسف لا يوجد خيار آخر غير التنحي عن دوري كوزير لشؤون ويلز".

وتابع: "لم أكن من المؤيدين بشدة لفكرة أن الاستقالات الوزارية هي أفضل وسيلة للتغيير. بذل الزملاء قصارى جهدهم علنا وسرا لمساعدتك (بوريس جونسون) خلال إدارتك، لكن أشعر بالأسى وأنا أقول إن هذه المرحلة انتهت".

وأمس الاربعاء، أعلن 16 عضوا في الحكومة استقالاتهم احتجاجا على فقدان الثقة في قيادة جونسون.

وعلّل الوزراء المستقيلون قرارهم بـ”فقدان الثقة” في جونسون، وفي كلمة أمام مجلس العموم الأربعاء، قال جونسون: “أرفض التنمر واستغلال السلطة سواء في حزب المحافظين أو خارجه”. وأضاف: “نبذل جهودا في مجالات عدة وسنواصل عملنا لتحقيق مزيد من النتائج.. يجب أن تستمر الحكومة في عملها وأن لا تنسحب”.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استمرار بقائه في منصبه رغم الاستقالات في حكومته. وقال أمام جلسة الاستجواب الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني إنه يرفض استغلال السلطة، وإن الحكومة يجب أن تقوم بدورها خلال الأزمات. وجدد نواب من حزب المحافظين محاولة تعديل قانون طرح الثقة بجونسون.
مصدر : وكالات
رقم : 1003224
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صفقات مشبوهة لرفع انتاج النفط في محافظة حضرموت
صفقات مشبوهة لرفع انتاج النفط في محافظة حضرموت
لمحة عن المذابح والإبادة الجماعية التي ارتکبتها الولايات المتحدة في أنحاء العالم
لمحة عن المذابح والإبادة الجماعية التي ارتکبتها الولايات المتحدة في أنحاء العالم
7 تموز 2022
آل خليفة يسعون لتثبيت حكمهم باتفاقيات باطلة... أمن البحرين في أيدٍ لا تؤتمن!
آل خليفة يسعون لتثبيت حكمهم باتفاقيات باطلة... أمن البحرين في أيدٍ لا تؤتمن!
7 تموز 2022
فيديو/الحرس الثوري يحتجز مجموعة من الأجانب بتهم التجسس
فيديو/الحرس الثوري يحتجز مجموعة من الأجانب بتهم التجسس
7 تموز 2022
تحركات الإطار التنسيقي وتقدم ملحوظ في خروج العراق من المأزق السياسي
تحركات الإطار التنسيقي وتقدم ملحوظ في خروج العراق من المأزق السياسي
6 تموز 2022
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
6 تموز 2022
مطالب محمود عباس خلال زيارة بايدن.. هل تؤتي أوكلها؟
مطالب محمود عباس خلال زيارة بايدن.. هل تؤتي أوكلها؟
6 تموز 2022
هل باتت السلطة الفلسطينيّة أداة أميركية للتستر على جريمة شيرين أبو عاقلة؟
هل باتت السلطة الفلسطينيّة أداة أميركية للتستر على جريمة شيرين أبو عاقلة؟
6 تموز 2022
تمهيداُ للإعلان الرسمي عن التطبیع مع الصهاينة؛ بن سلمان يحذف آيات قرانية من المنهاج التعليمي !
تمهيداُ للإعلان الرسمي عن التطبیع مع الصهاينة؛ بن سلمان يحذف آيات قرانية من المنهاج التعليمي !
6 تموز 2022
خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا
خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا
5 تموز 2022
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
5 تموز 2022
مسيرات حزب الله تحلِّق فوق منشآت الغاز الإسرائيلية... الأهداف والرسائل
مسيرات حزب الله تحلِّق فوق منشآت الغاز الإسرائيلية... الأهداف والرسائل
5 تموز 2022
في أي اتجاه سيذهب الوضع في فلسطين المحتلة خلال فترة "لابيد"؟
في أي اتجاه سيذهب الوضع في فلسطين المحتلة خلال فترة "لابيد"؟
5 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا