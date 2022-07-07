شمخاني: نعارض اي خطوة لتغيير الجغرافيا السياسية بالمنطقة

وفور وصوله إلى مطار يريفان ،صباح اليوم الخميس، اكد شمخاني في تصريح صحفي ان السياسة المبدئية للحكومة الايرانية تهتم بتوسيع وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة واصفا زيارته لأرمينيا بأنها تأتي في هذا السياق.



وشدد على الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون الإقليمي، وقال: لهذا السبب ندعم منصات مثل "3 + 3".



وأعرب شمخاني عن أمله في أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وجمهورية آذربيجان إلى سلام دائم في إطار الحفاظ على وحدة أراضي البلدين.



وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إن الجمهورية الإسلامية تعارض أي خطوة تؤدي إلى تغييرات في الجغرافيا السياسية بالمنطقة.



ومن المقرر ان يجري امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني خلال الزيارة محادثات مع نظيره فضلا عن رئيس الوزراء الارمينيين.