?>?> تونس..النهضة ترفض الدستور المقترح وتدعو لمقاطعة الاستفتاء - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 تموز 2022 ساعة 19:06

تونس..النهضة ترفض الدستور المقترح وتدعو لمقاطعة الاستفتاء

تونس..النهضة ترفض الدستور المقترح وتدعو لمقاطعة الاستفتاء
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للناطق باسم الحركة، عماد الخميري، في العاصمة تونس، فيما لم يصدر تعليق فوري عن السلطات التونسية حول ذلك حتى الساعة (12.00تغ).

وقال الخميري، إن الحركة ترفض مشروع الدستور لأنه "يضرب مدنية الدولة ويضرب القانون ويبني للحكم الفردي ويمهد للسلطة المطلقة".

وأضاف أنّ "النهضة تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور وتعتبره غير شرعيّ ولا قانوني وصادر عن انقلاب".

والثلاثاء، دعا سعيد، في بيان، التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرّر طرحه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو/ تموز الجاري.

وأكد سعيّد أنه "لا خوف فيه على الحقوق والحريات".

وفي سياق آخر، اعتبر الخميري أن "سلطة الانقلاب تسعى لتشويه الحركة عبر حملات إعلامية ممنهجة ضدها لأنها في قلب مواجهة الانقلاب".

ورأى أن "كل ذلك يندرج ضمن محاولة لشرعنة هذا الانقلاب ودسترته" وفق تعبيره.

وتابع "استهداف شخص رئيس الحركة راشد الغنوشي، يأتي لصرف أنظار الناس عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس".

والثلاثاء، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي (رئيس البرلمان المنحلّ) و9 أشخاص آخرين.

والأربعاء، اعتبرت حركة النهضة، أن تجميد أرصدة رئيسها هو "إصرار من سلطة الانقلاب لحشر اسمه في ملفات قضائية بهدف التشويه وتلفيق تهم كيدية".

وفي اليوم نفسه، أحال القضاء التونسي الغنوشي إلى التحقيق، بصفته متّهما في قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية، التي وجهت لها الداخلية تهماً بشبهات غسيل أموال.

ويأتي الاستفتاء على مشروع الدستور ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، تضمّنت إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعاتٍ بمراسيم رئاسية، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على "عدم المساس بالحقوق والحريات".
مصدر : وكالات
رقم : 1003279
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صفقات مشبوهة لرفع انتاج النفط في محافظة حضرموت
صفقات مشبوهة لرفع انتاج النفط في محافظة حضرموت
لمحة عن المذابح والإبادة الجماعية التي ارتکبتها الولايات المتحدة في أنحاء العالم
لمحة عن المذابح والإبادة الجماعية التي ارتکبتها الولايات المتحدة في أنحاء العالم
7 تموز 2022
آل خليفة يسعون لتثبيت حكمهم باتفاقيات باطلة... أمن البحرين في أيدٍ لا تؤتمن!
آل خليفة يسعون لتثبيت حكمهم باتفاقيات باطلة... أمن البحرين في أيدٍ لا تؤتمن!
7 تموز 2022
فيديو/الحرس الثوري يحتجز مجموعة من الأجانب بتهم التجسس
فيديو/الحرس الثوري يحتجز مجموعة من الأجانب بتهم التجسس
7 تموز 2022
تحركات الإطار التنسيقي وتقدم ملحوظ في خروج العراق من المأزق السياسي
تحركات الإطار التنسيقي وتقدم ملحوظ في خروج العراق من المأزق السياسي
6 تموز 2022
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
6 تموز 2022
مطالب محمود عباس خلال زيارة بايدن.. هل تؤتي أوكلها؟
مطالب محمود عباس خلال زيارة بايدن.. هل تؤتي أوكلها؟
6 تموز 2022
هل باتت السلطة الفلسطينيّة أداة أميركية للتستر على جريمة شيرين أبو عاقلة؟
هل باتت السلطة الفلسطينيّة أداة أميركية للتستر على جريمة شيرين أبو عاقلة؟
6 تموز 2022
تمهيداُ للإعلان الرسمي عن التطبیع مع الصهاينة؛ بن سلمان يحذف آيات قرانية من المنهاج التعليمي !
تمهيداُ للإعلان الرسمي عن التطبیع مع الصهاينة؛ بن سلمان يحذف آيات قرانية من المنهاج التعليمي !
6 تموز 2022
خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا
خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا
5 تموز 2022
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
5 تموز 2022
مسيرات حزب الله تحلِّق فوق منشآت الغاز الإسرائيلية... الأهداف والرسائل
مسيرات حزب الله تحلِّق فوق منشآت الغاز الإسرائيلية... الأهداف والرسائل
5 تموز 2022
في أي اتجاه سيذهب الوضع في فلسطين المحتلة خلال فترة "لابيد"؟
في أي اتجاه سيذهب الوضع في فلسطين المحتلة خلال فترة "لابيد"؟
5 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا