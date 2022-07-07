?>?> رئيس بعثة الحج الايرانية يتوجه اليوم الى مكة المكرمة - اسلام تايمز

و بعد أن رفضت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية إصدار تأشيرة للسيد عبد الفتاح نواب، بسبب بلوغه 65 عاما، تم حل هذه المشكلة، وسيتوجه عصر اليوم الى مكة المكرمة.