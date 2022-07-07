?>?> رئيس بعثة الحج الايرانية يتوجه اليوم الى مكة المكرمة - اسلام تايمز أحدث العناوين : رئيس بعثة الحج الايرانية يتوجه اليوم الى مكة المكرمة عشرات المستوطنين يدنسون ساحات الأقصى تونس..النهضة ترفض الدستور المقترح وتدعو لمقاطعة الاستفتاء الصحة العراقية: 4774 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة اليمن.. ‘‘الحراك الجنوبي‘‘ يدعو للإصطفاف ومواجهة العدوان دونيتسك: سوريا ستصبح واحدة من أكبر شركائنا في التجارة البحرية الأمم المتحدة تعرب عن أملها في الانتقال إلى الديمقراطية في السودان شمخاني: نعارض اي خطوة لتغيير الجغرافيا السياسية بالمنطقة ستيفاني: مجموعة كبيرة من الشخصيات عرقلت الانتخابات الليبية المجلس السياسي الأعلى يعلن فتح طريق الخمسين- الستين في تعز English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 7 July 2022 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا ایران 0 الخميس 7 تموز 2022 ساعة 19:08رئيس بعثة الحج الايرانية يتوجه اليوم الى مكة المكرمة و بعد أن رفضت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية إصدار تأشيرة للسيد عبد الفتاح نواب، بسبب بلوغه 65 عاما، تم حل هذه المشكلة، وسيتوجه عصر اليوم الى مكة المكرمة. مصدر : وكالات رقم : 1003281 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار صفقات مشبوهة لرفع انتاج النفط في محافظة حضرموت لمحة عن المذابح والإبادة الجماعية التي ارتکبتها الولايات المتحدة في أنحاء العالم 7 تموز 2022 آل خليفة يسعون لتثبيت حكمهم باتفاقيات باطلة... أمن البحرين في أيدٍ لا تؤتمن! 7 تموز 2022 فيديو/الحرس الثوري يحتجز مجموعة من الأجانب بتهم التجسس 7 تموز 2022 تحركات الإطار التنسيقي وتقدم ملحوظ في خروج العراق من المأزق السياسي 6 تموز 2022 وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها 6 تموز 2022 مطالب محمود عباس خلال زيارة بايدن.. هل تؤتي أوكلها؟ 6 تموز 2022 هل باتت السلطة الفلسطينيّة أداة أميركية للتستر على جريمة شيرين أبو عاقلة؟ 6 تموز 2022 تمهيداُ للإعلان الرسمي عن التطبیع مع الصهاينة؛ بن سلمان يحذف آيات قرانية من المنهاج التعليمي ! 6 تموز 2022 خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا 5 تموز 2022 كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق 5 تموز 2022 مسيرات حزب الله تحلِّق فوق منشآت الغاز الإسرائيلية... الأهداف والرسائل 5 تموز 2022 في أي اتجاه سيذهب الوضع في فلسطين المحتلة خلال فترة "لابيد"؟ 5 تموز 2022 أحدث العناوين رئيس بعثة الحج الايرانية يتوجه اليوم الى مكة المكرمة عشرات المستوطنين يدنسون ساحات الأقصى تونس..النهضة ترفض الدستور المقترح وتدعو لمقاطعة الاستفتاء الصحة العراقية: 4774 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة اليمن.. ‘‘الحراك الجنوبي‘‘ يدعو للإصطفاف ومواجهة العدوان دونيتسك: سوريا ستصبح واحدة من أكبر شركائنا في التجارة البحرية الأمم المتحدة تعرب عن أملها في الانتقال إلى الديمقراطية في السودان شمخاني: نعارض اي خطوة لتغيير الجغرافيا السياسية بالمنطقة ستيفاني: مجموعة كبيرة من الشخصيات عرقلت الانتخابات الليبية المجلس السياسي الأعلى يعلن فتح طريق الخمسين- الستين في تعز رئيس الجزائر يستقبل وزير خارجية سوريا شمخاني: يجب رفع الحظر بحيث يمكن لجميع الدول الاستثمار بإيران تفاصيل اتفاق ‘‘قسد‘‘ ودمشق باقري يتوجه إلى مسقط وزير الدولة البريطاني يستقيل من حكومة جنسون امیرعبداللهیان: ليست لدينا مطالب اضافية خلافا لما تدعيه اميركا مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض تترك منصبها زاخاروفا تدعو الغرب للكف عن ترهيب العالم بـ'تهديد كيميائي' من روسيا رئيس الجزائر يستقبل وزير خارجية سوريا.. ماذا دار في اللقاء؟ تعيين رئيس جديد لمكتب منظمة الحج والعمرة الايرانية في السعودية الأكثر قراءة العالم ينتظر عودة النفط الايراني بالصور....الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد الفتى محمد حامد الفياض: الحشد الشعبي يبقى حاضرا في كل التحديات التي يمر بها العراق التخفيض المتعمد لتوزيع البنزين... شرارة لإشعال الاحتجاجات في العراق مداهمات لقوات الاحتلال في الضفة واعتقال 4 فلسطينيين العراق يعلن استعداده لاطلاق المحادثات السياسية بين ايران والسعودية عضو بالإطار يحدد موعد تشكيل الحكومة العراقية ويعلق على "حل البرلمان" الحشد الشعبي يطيح بعنصر إرهابي في محافظة نينوى العجز الإسرائيلي في مواجهة الهجمات السيبرانية شؤون الأسرى الفلسطينية: إدارة سجون الاحتلال ماطلت لنقل الأسير قادري للمستشفی أوقاف القدس تحذر من اقتحام مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى غداً الحشد الشعبي يكمل تأمين أقدم طرق نفط العراق حماس تعود لسوريا بعد 10 سنوات من القطيعة.. التفاصيل والأسباب؟ ثلاثة محاور لمحادثات الكاظمي في الرياض وطهران ناقلة نفط إيرانية جديدة تصل إلى ميناء بانياس السوري إصابات كبيرة بكورونا في صفوف أسرى سجن النقب الاحتلال يعتدي على جنازة مواطنة في الخليل حماس: الضفة هي المخزون الإستراتيجي للمقاومة أبو الغيط: نقف إلى جانب لبنان والحكومة اللبنانية وشعبها هيئة الحج العراقية تعلن وفاة حاج وحاجة في الديار المقدسة الأخبار الساخنة بعد عودة المظاهرات الاحتجاجية ..ما السيناريوهات المحتملة في تونس؟ إخترنا لکم وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق العالم ينتظر عودة النفط الايراني السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا