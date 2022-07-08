المقداد يبحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري العلاقات بين البلدين

وشدد الوزير المقداد خلال اللقاء على "أهمية دور البرلمانات في الدفاع عن حقوق الشعوب التي تعاني من الاحتلال والإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك الإرهاب الاقتصادي".



وقدم الوزير المقداد عرضا عن التطورات السياسية على الصعيدين العربي والدولي، معربا عن سعادته بالمشاركة "مع الأشقاء في الجزائر بالاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال بلادهم واستعادة سيادتها الوطنية".



بدوره عبر قوجيل عن اعتزازه بـ"العلاقات الأخوية العميقة" بين سوريا والجزائر، وأكد رفض بلاده التدخل في الشأن الداخلي للدول.



وأوضح قوجيل أن "سوريا عضو مؤسس وأساسي بالجامعة العربية ولها دور محوري في العمل العربي المشترك"، لافتا إلى أن بلاده "تعمل من خلال الدبلوماسية البرلمانية على دعم الموقف السوري على مختلف الساحات العربية والدولية".



وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الأمة الجزائري ومجلس الشعب السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي وأكدا على ضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقات بين البرلمانيين السوريين والجزائريين لتحقيق الأهداف المشتركة التي يسعون إلى تجسيدها في الواقع العربي.