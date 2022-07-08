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الجمعة 8 تموز 2022 ساعة 09:02

نواب يدعو الى استئناف الزيارات الدينية بين ايران والسعودية

نواب يدعو الى استئناف الزيارات الدينية بين ايران والسعودية
وقبيل توجهه الى الديار المقدسة بعد اصدار تاشيرة الدخول له من قبل السلطات السعودية المعنية ادلى حجة الاسلام نواب بتصريحات صحفية في مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب طهران.

وفي تصريحه لوكالة الأنباء الايرانية "ارنا" أكد نواب بأنه سيقوم بقراءة رسالة قائد الثورة للحجاج هناك، مشيرا الى أن المحادثات جارية مع الجانب السعودي حول استئناف العمرة للايرانيين التي توقفت منذ عدة اعوام.

واشار الى أن الكثير من السعوديين يرغبون بزيارة ايران واماكن الزيارة فيها كما ان الرغبة تحدو الايرانيين بزيارة الديار المقدسة واداء مناسك العمرة.

واكد بانه على البلدين ازالة العقبات وتوفير امكانية الزيارة لمواطني البلدين واضاف: هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 5 ملايين مواطن ايراني يمتلكون البطاقات الخاصة باداء حج العمرة. ايران والسعودية بلدان مسلمان وعليهما المساعدة كي يتمكن شعباهما الاستفادة من مزايا العلاقة والتواصل.

وقال حجة الاسلام نواب: لقد سمعت من المدراء والمسؤولين في السعودية مرارا بانهم راضون عن حضور الحجاج الايرانيين والتزامهم بالضوابط اذ انهم واعون وملتزمون بالبرامج المحددة ولهذا السبب بالضبط يرغب الكثير من الافراد الذي يمتلكون فنادق في السعودية بتاجيرها للحجاج الايرانيين.
رقم : 1003345
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