مستشار السيد الخامنئي: إيران لن تسمح للناتو بالنشاط على حدودها

ونقل موقع "إسلام تايمز
" عن ولايتي في تصريحات له "لقد فشلت أمريكا في سياساتها في غرب آسيا، ولم تكن أوروبا أبدًا بالضعف الذي هي عليه اليوم"، معتبراً أن "الغرض من سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية هو محاولة تعويض تخلف ذلك البلد".
كما أشاد ولايتي بجهود الحكومة العراقية في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، وقال "نعتبر العراق على أنه أكثر البلدان العربية نجاحاً في تحقيق الاستقلال وتطبيق الديمقراطية".
وأضاف "الشعب العراقي ورغم كل مايعانيه من صعاب ومشاكل لكنه نجح إلى حد كبير جداً في ممارسة الديمقراطية وهو يواصل خطواته الى الأمام في هذا الطريق".
وتابع "الحكومة العراقية وبحسن نية تؤدي دوراً مهماً في التوسط بين إيران والسعودية ونأمل أن تثمر هذه الجهود عن النتائج الجيدة، فالمملكة العربية السعودية جارتنا بكل الأحوال".