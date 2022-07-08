مستشار السيد الخامنئي: إيران لن تسمح للناتو بالنشاط على حدودها

إيران (إسلام تايمز) - قال علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران، الجمعة، إن طهران لن تسمح لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالنشاط على طول حدودها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة فشلت في سياستها في منطقة غرب آسيا.