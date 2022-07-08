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الجمعة 8 تموز 2022 ساعة 15:19

إيران وروسيا تتفقان على تطوير التعاون النقدي والمصرفي

إيران وروسيا تتفقان على تطوير التعاون النقدي والمصرفي
واضاف صالح ابادي خلال اللقاء مع نوفاك : أنه خلال لقائه محافظ البنك المركزي ووزير التنمية الاقتصادية لروسيا، جرى مناقشة مواضيع مختلفة ، من بينها محاور تطوير التعاون النقدي والمصرفي، كما تم بحث الحلول لإزالة بعض المعوقات وتوسيع الاستثمار المشترك بين طهران وموسكو وتم التوصل لاتفاقيات جيدة في هذا المجال وسيتم متابعة تنفيذها بجدية.

من جانبه اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين طهران وموسكو أولوية وضرورة وقال إن روسيا مستعدة تماما في هذا الصدد.

وتابع نوفاك قائلا: هناك مجالات مناسبة جدا لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين ، وتفاهم البنوك المركزية في البلدين مهم جدا من أجل توفير المجالات اللازمة في هذا الصدد.

وكان محافظ البنك المركزي الايراني قد التقى خلال زيارته لموسكو بوزير التنمية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي الروسي، ومن أهم محاور هذه المحادثات القضايا المتعلقة بالاستثمارات المشتركة للبلدين ، وكذلك الحلول لإزالة العقبات وتطوير التعاون النقدي والمصرفي بين الجانبين.

كما التقى كبار مدراء بعض البنوك الروسية الكبرى بمحافظ البنك المركزي الايراني خلال زيارته لموسكو وبحثوا في توسيع العلاقات مع البنوك الإيرانية.
رقم : 1003381
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