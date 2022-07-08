الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 تموز 2022 ساعة 15:26

ولايتي: نستبعد أي نتائج حقيقية لزيارة بايدن للمنطقة

ولايتي: نستبعد أي نتائج حقيقية لزيارة بايدن للمنطقة
وقال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية : لقد فشلت أمريكا في سياساتها في غرب آسيا، ولم تكن أوروبا أبدًا بالضعف الذي هي عليه اليوم، معتبراً أن الغرض من سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية هو محاولة تعويض تخلف ذلك البلد.

ولفت الى ان فكرة تشكيل نيتو شرق أوسطي غير ملائمة وتوجه ضربة قوية لأمن المنطقة، مؤكدا اننا لن نسمح لحلف النيتو بالعمل قرب حدودنا ونعتبره تهديدا لأمننا.

واضاف: نفضل التعامل بمبدأ حسن الجوار ونوصي دول المنطقة بعدم الانصياع لواشنطن.

كما أشاد ولايتي بجهود الحكومة العراقية في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، وقال نعتبر العراق على أنه أكثر البلدان العربية نجاحاً في تحقيق الاستقلال وتطبيق الديمقراطية.

واضاف: ان الشعب العراقي ورغم كل مايعانيه من صعاب ومشاكل لكنه نجح الى حد كبير جدا في ممارسة الديمقراطية وهو يواصل خطواته الى الأمام في هذا الطريق.

وتابع ان الحكومة العراقية وبحسن نية تؤدي دورا مهما في التوسط بين ايران والسعودية، معربا عن امله بان تثمر هذه الجهود عن النتائج الجيدة، فالمملكة العربية السعودية جارتنا بكل الأحوال.
رقم : 1003382
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مستشار السيد الخامنئي: إيران لن تسمح للناتو بالنشاط على حدودها
مستشار السيد الخامنئي: إيران لن تسمح للناتو بالنشاط على حدودها
نداء الإمام الخامنئي بمناسبة حلول موسم الحجّ
نداء الإمام الخامنئي بمناسبة حلول موسم الحجّ
8 تموز 2022
ازدواجية المعايير الأمريكية تساعد الكيان الصهيوني على التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين
ازدواجية المعايير الأمريكية تساعد الكيان الصهيوني على التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين
8 تموز 2022
هل ستكون زيارة بايدن الحلقة الأخيرة في مسلسل التطبيع مع السعودية
هل ستكون زيارة بايدن الحلقة الأخيرة في مسلسل التطبيع مع السعودية
8 تموز 2022
جولات يائير لبيد وضمانات ماكرون الفاقدة للمصداقية
جولات يائير لبيد وضمانات ماكرون الفاقدة للمصداقية
8 تموز 2022
طهران تنفي مزاعم بريطانية بضبط شحنة أسلحة ايرانية لليمن
طهران تنفي مزاعم بريطانية بضبط شحنة أسلحة ايرانية لليمن
8 تموز 2022
صفقات مشبوهة لرفع انتاج النفط في محافظة حضرموت
صفقات مشبوهة لرفع انتاج النفط في محافظة حضرموت
7 تموز 2022
لمحة عن المذابح والإبادة الجماعية التي ارتکبتها الولايات المتحدة في أنحاء العالم
لمحة عن المذابح والإبادة الجماعية التي ارتکبتها الولايات المتحدة في أنحاء العالم
7 تموز 2022
آل خليفة يسعون لتثبيت حكمهم باتفاقيات باطلة... أمن البحرين في أيدٍ لا تؤتمن!
آل خليفة يسعون لتثبيت حكمهم باتفاقيات باطلة... أمن البحرين في أيدٍ لا تؤتمن!
7 تموز 2022
فيديو/الحرس الثوري يحتجز مجموعة من الأجانب بتهم التجسس
فيديو/الحرس الثوري يحتجز مجموعة من الأجانب بتهم التجسس
7 تموز 2022
تحركات الإطار التنسيقي وتقدم ملحوظ في خروج العراق من المأزق السياسي
تحركات الإطار التنسيقي وتقدم ملحوظ في خروج العراق من المأزق السياسي
6 تموز 2022
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
6 تموز 2022
مطالب محمود عباس خلال زيارة بايدن.. هل تؤتي أوكلها؟
مطالب محمود عباس خلال زيارة بايدن.. هل تؤتي أوكلها؟
6 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جولات يائير لبيد وضمانات ماكرون الفاقدة للمصداقية
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
العالم ينتظر عودة النفط الايراني