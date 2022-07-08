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الجمعة 8 تموز 2022 ساعة 18:11
الصحة العراقية توضح حقيقة تسجيل 900 إصابة 'بداء الكلب'
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان إن "وزارة الصحة لم تصرح حول وجود 200 ألف كلب سائب في شوارع بغداد ولا تسجيل 900 إصابة بداء الكلب".
ودعا البدر الإعلاميين إلى اعتماد المصادر الرسمية فقط وما ينشر من خلال منصات الوزارة الرسمية".
مصدر :
وكالات
رقم :
1003409
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