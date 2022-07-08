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الجمعة 8 تموز 2022 ساعة 18:14

شركة النفط الوطنية الإيرانية مستعدة لاعادة الإنتاج إلى أقصى ما يمكن

شركة النفط الوطنية الإيرانية مستعدة لاعادة الإنتاج إلى أقصى ما يمكن
واضاف هرمز قلاوند في هذا الصدد: تماشيا مع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام لشركة النفط الوطنية الإيرانية إلى أقصى قدر ممكن (يعادل إنتاج النفط الخام قبل فرض الحظر الأمريكي الظالم على إيران، بمقدار 3 ملايين و838 ألف برميل نفط يومياً) ، أجرت إدارة مراقبة الإنتاج لشركة النفط الوطنية الإيرانية ، بالتعاون مع الشركات التابعة لها ، تمرينا واسع النطاق في جميع المناطق البرية والبحرية على نطاق واسع منذ بداية الأسبوع.

وتابع قائلا: هذه المناورة كانت تهدف إلى تحديد وإزالة الاختناقات التشغيلية والقضاء عليها من خلال قياس مستوى جاهزية المعدات والمنشآت النفطية والآبار والقوى العاملة.

وقال مدير مراقبة إنتاج النفط والغاز في شركة النفط الوطنية الإيرانية: قبل تنفيذ هذا التمرين ، تم اتخاذ تدابير مكثفة تماشياً مع الحفاظ على قدرة إنتاج النفط الخام وزيادتها ، ومنها 1800 عملية ترميم وصيانة داخل البئر ، 250 حالة من الصيانات الرئيسية فوق السطح ، والإصلاحات الرئيسية لـ 2300 كم من خطوط أنابيب التدفق وممرات التصدير ، وتركيب وتشغيل مضخات البئر ، وتحسين نظام استخراج الغاز الاصطناعي لبعض الآبار ، وما إلى ذلك ، والأهم إنجاز التمرين الأخير هو الاختبار الناجح للإصلاحات والتدابير المذكورة أعلاه.

وقال قلاوند: ان شركة النفط الوطنية الايرانية مستعدة حاليا لاعادة انتاج النفط الخام الى الحد الاقصى، واذا احتاجت البلاد الى زيادة تصدير النفط الخام او زيادة استهلاك المصافي المحلية فسيتم ذلك سريعا.
مصدر : وكالات
رقم : 1003410
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