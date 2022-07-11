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الاثنين 11 تموز 2022 ساعة 09:28

العراق يسدد جميع ديون الكهرباء إلى إيران

العراق يسدد جميع ديون الكهرباء إلى إيران
وأوضح عادل كريم في مقابلة صحفية نشرتها وكالة أنباء "شفقنا" الإيرانية، اليوم الاثنين، إنه "إنه تم سداد جميع ديون العراق لإيران في قطاع إمدادات الطاقة".

وأشار إلى أن "استيراد الكهرباء من إيران هذا الصيف سيكون أفضل من صيف العام الماضي، وزاد الطلب على الكهرباء بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف: من المؤمل أن يرتفع معدل العرض إلى 23 ألف ميغاواط"، لافتاً إلى أن الديوان الخاصة باستيراء الغاز كانت قد تراكمت في عهد الحكومة السابقة.

وتابع كريم: العراق يستقبل 42 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران، وتم الاتفاق مبدئيا آخر مع الجانب الإيراني لتزويد 400 ميغاوات أخرى منها 200 ميغاواط ستوزع على البصرة و 200 ميغاواط لمحافظة ديالى المحاذية للحدود الإيرانية.

وشدد وزير الكهرباء العراقي على أن بلاده بحاجة إلى 15 ميغاوات أخرى لمواصلة توفير الطاقة على مدار 24 ساعة للمواطنين، لذلك ما زلنا بحاجة للغاز الإيراني، مبيناً "لقد أبلغت مجلس الوزراء العراقي بخطة للتعامل مع أزمة الكهرباء".

وفي نهاية مقابلته، صرح عادل كريم أن وزارة النفط فشلت في توفير الغاز لمحطات الكهرباء وأن المشكلة الرئيسية في حالة الكهرباء هي الوقود ، وأكد حاجة العراق إلى دعم مالي للوصول إلى إنتاج 35 ألف ميغاواط.
رقم : 1003732
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