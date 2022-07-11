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الاثنين 11 تموز 2022 ساعة 09:31

الحرس الثوري: الناتو العربي لن يكون مجدياً أمام إيران

الحرس الثوري: الناتو العربي لن يكون مجدياً أمام إيران
وقال العميد جواني إن "التحالف الامريكي في سوريا فشل أمام جبهة المقاومة والتحالف العربي ضد اليمن هُزم إيضاً ولن يكون مصير "الناتو العربي" المحتمل سوى الفشل ولن يكون مجدياً أمام ايران.

وأضاف إن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تهدف إلى تسريع عملية التطبيع بين السعودية واسرائيل وللتشجيع الرياض على رفع صادراتها النفطية في ظل أزمة الطاقة في الغرب".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مساء السبت، إن خطة الولايات المتحدة لتشكيل تحالف الدفاع الجوي مع عدد من الدول العربية بأنها "تهديد للأمن القومي الإيراني والإقليمي".

وقال كنعاني في تصريحات نشرته وسائل إعلام رسمية إن "خطة أمريكا لإنشاء دفاع إقليمي استفزازية، وإيران تنظر إلى هذه القضية من منظور تهديد للأمن القومي والإقليمي".

وبين "إن الولايات المتحدة تثير مثل هذه القضايا وتتابعها دون أن تفهم بشكل صحيح حقائق المنطقة، بهدف وحيد هو إثارة الخوف من إيران والخلاف بين دول المنطقة، ويظهر أن ما يهم الولايات المتحدة هو المصالح غير المشروعة لها وللنظام الصهيوني المصطنع في المنطقة".

وأعرب كناني عن دهشته من أن هذا المسؤول في البيت الأبيض (الرئيس جو بايدن) نصب نفسه على أنه المتحدث الرسمي لدول المنطقة، وأضاف: على عكس هذه التصريحات غير المدروسة، ركزت إيران دائمًا على الحوار الإقليمي والمشاركة والتعاون لضمان الأمن والمصالح المشتركة لدول المنطقة، بعيداً عن التدخل الأجنبي".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن محاولة خلق مخاوف أمنية جديدة في المنطقة لن يكون لها سوى إضعاف الأمن الإقليمي المشترك وتأمين المصالح الأمنية للنظام الصهيوني (إسرائيل)، وليس من الممكن خلق حالة آمنة بالخداع والترويج ضد إيران".

ورأى كنعاني إن التجربة أثبتت أن تكديس وتخزين الأسلحة لا يمكن أن يكون عاملاً لتوفير الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن "إرساء الأمن الإقليمي المشترك يعتمد على التعاون الجماعي لدول المنطقة والحفاظ عليه واستقراره، ويتطلب تعزيز التفاهم داخل المنطقة، وإيران بالتزامها بسياسة الجوار جادة وأظهرت إرادته في هذا المجال".

وختم كنعاني قوله إن "دخول الأجانب في أي عملية إقليمية ليس فقط صانعًا للأمن والاستقرار، بل هو السبب الرئيسي في توليد التوتر والانقسام الإقليمي"، مستشهداً بالوجود الأمريكي في العراق وافغانستان على مدى عقدين من الزمن.

ولفت "أن الوجود الأمريكي في العراق وأفغانستان على مدى عقدين من الزمن لم يجلب الأمن إلى هذه الدول، فإن أي عمل أساسي لزيادة وجود ودور الولايات المتحدة في آليات الأمن الإقليمي لن يؤدي إلا إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب على المستوى الإقليمي".

ويوم الخميس الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تهيئة الأجواء وتمهيد الطريق أمام تحالف أمني مع دول عربية يربط أنظمة الدفاع الجوي بينها في مواجهة الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ في الشرق الأوسط".
رقم : 1003734
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