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الاثنين 11 تموز 2022 ساعة 09:36

ئيس الوزراء الأردني: منفتحون على علاقات مع إيران

ئيس الوزراء الأردني: منفتحون على علاقات مع إيران
وقال الخصاونة في تصريح لـ”بي بي سي عربي” أمس الأحد: “لم نتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمننا القومي”.

وأضاف: “منفتحون على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مؤكدا أن “علاقة الأردن مع السعودية تاريخية وممتدة”.

الملفت ان وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي كان قد اكد قبل نحو اسبوعين على رغبة بلاده بإقامة علاقات طيبة مع إيران، قائلا: لا بد من حوار يعالج كل أسباب التوتر.

وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة”، خلال زيارته إلى قطر قال الصفدي إن “كل الدول العربية تريد علاقات جيدة مع إيران”، “وحتى نصل لهذه المرحلة لا بد من حوار يعالج كل أسباب التوتر”.

 
رقم : 1003736
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