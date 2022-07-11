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الاثنين 11 تموز 2022 ساعة 09:39

اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في لبنان

اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في لبنان
وانتشر خبر اغتيال مانع اليامي على تويتر، دون صدور أي بيان أو تأكيدات رسمية بشأن هذا الأمر حتى الآن.
متداولوا الخبر ذكروا أن “اليامي” تم اغتياله غدرا بعدة طعنات قاتلة مما أدى لوفاته على الفور.

ووجه ناشطون أصابع الاتهام للنظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، صاحب السجل الحقوقي الأسود، مذكرين بجرائمه السابقة في اغتيال الكاتب الراحل جمال خاشقجي، وتتبع المعارضين في الخارج.

هذا وأكد حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، اغتيال العضو المؤسس في الحزب، مانع آل مهذل اليامي.

وقال الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية بتويتر:”ينعي حزبالتجمعالوطني أحد أعضائه المؤسسين مانع بن حمد آل مهذل اليامي. والذي تم اغتياله في ظروف شائكة يوم، أمس السبت، في لبنان، ويعزّي أسرة الفقيد ومحبيه ورفاقه داخل الحزب وخارجه.”

وأكد الكاتب عباس الضالعي عبر حسابه بتويتر، خبر اغتيال المعارض السعودي في لبنان، وكتب:”اغتيال الناشط والمعارض السعودي مانع حمد مهذل اليامي في لبنان بعدة طعنات قاتلة مما أدت لوفاته.”

وتابع ملمحا لتورط النظام السعودي وكذلك جريمة اغتيال خاشقجي:”إذا لم يقتل في السفارة يتم الاغتيال في الشارع.. ومن قبل نفس العصابة.”

الناشط عبدالرحمن راضي السحيمي، ذكر من جانبه أنه “تم التعرف على الجناة. وسوف يتم نشر كافة التفاصيل في وقت لاحق.”، مضيفا: “مع العلم احد الجناة كان يتردد على السفارة السعودية حسب الرصد والتتبع.”

الداعية السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، أكد هو الآخر عبر حسابه بتويتر خبر “جريمة اغتيال الناشط والمعارض مانع بن حمد بن مهذل اليامي من قبيلة يام.”
وأوضح “الغامدي” كذلك أن “اليامي” هو عضو مؤسس في “حزب التجمع الوطني”، وأنه اغتيل اليوم طعناً بسكين في لبنان.



 
رقم : 1003737
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