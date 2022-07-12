عبداللهيان من روما: ايران قدمت مبادرات لإحياء الاتفاق النووي

جاء تصريح امير عبد اللهيان خلال لقائه يوم الاثنين في روما رئيسة لجنة السياسة الخارجية والهجرة في مجلس الشيوخ الايطالي السيدة “استفانيا كراكسي”، حيث تباحث الجانبان خلال هذا اللقاء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعد الثنائية والاقليمية والدولية.



واستعرض امير عبد اللهيان محادثاته التي اجراها في وقت سابق من يوم الاثنين في روما مع وزير الخارجية الايطالي ولقائه مع التجار والمصنعين والمستثمرين الايطاليين واصفا تلك اللقاءات والمحادثات بالناجحة.



وأضاف، ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم الحوار والحل السياسي لتسوية أزمة اوكرانيا. ومن خلال تأكيدها على تقديم المساعدات الانسانية للشعب الاوكراني ومن هذا المنطلق أجرت محادثات مع المسؤولين في البلدين”.



وفيما يتعلق بمفاوضات رفع الحظر المرتبطة بالاتفاق النووي، قال وزير الخارجية الايراني: “ان ايران قدمت مبادرات وبذلت جهودا كبيرة خلال الاشهر الماضية من اجل الوصول الى اتفاق جيد ومستدام وتتوقع من المسؤولين الاميركيين ايضا ان ينتهجوا سلوكا واقعيا ليساعدوا على التوصل الى اتفاق نهائي”.



بدورها أشارت رئيسة لجنة السياسة الخارجية والهجرة في مجلس الشيوخ الايطالي ضمن تقييمها للتطورات الجارية في العالم، الى التداعيات السلبية لأزمة اوكرانيا خاصة في مايتعلق بالطاقة والمواد الغذائية التي تهدد دول العالم ومنها في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.



قالت السيدة “استفانيا كراكسي”، ان وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن ازمة اوكرانيا وكذلك بشأن مفاوضات رفع الحظر تحظى بالأهمية معربة عن املها بأن يشهد العالم ظروفا اكثر استقرارا .