قاليباف: بايدن اصبح منفذا للسياسات الاسرائيلية في المنطقة

واشار قاليباف في افتتاح الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء الى جولة الرئيس الاميركي في المنطقة ، وقال: إن مجموعة القرائن الموجودة الآن لدينا تدل على أن هذه الجولة تمت بتعاون كامل من الصهاينة ، وأن الرئيس الأميركي يقوم بتنفيذ برامج ومخططات الكيان الصهيوني باعتباره العدو الرئيسي لشعوب المنطقة، التي خطط لها وأملاه عليه حتى في التفاصيل.



واضاف رئيس البرلمن الايراني: أن يصبح الرئيس الأميركي منفذًا للسياسات الإسرائيلية في المنطقة، سيكون خطأ تاريخيًا واستراتيجيًا، والذي سينتهي به الأمر إلى الإضرار بحكومة بايدن قبل أي شخص آخر.