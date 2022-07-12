الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 تموز 2022 ساعة 08:48

ماذا يحمل جو بايدن في جعبته للشرق الأوسط؟

ماذا يحمل جو بايدن في جعبته للشرق الأوسط؟
وبحسب المحللون فإن الرئيس الامريكي جو بايدن يسعى خلال زيارته للرياض دمج السعودية مع الكيان الاسرائيلي لبناء تحالف عسكري بين تل ابيب ودول التطبيع العربية برعاية امريكية وهو موقف معلن عنه.

ولفتوا الى ان العالم لا ينسى زيارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الاولى الى السعودية، التي روّج لها كثيراً وجمع خلالها حوالي 50 دولة وتم الحديث عن تحالف عسكري كبير في المنطقة والذي لم ير النور.

واكدوا ان هناك اسبابا كثيرة دفعت بايدن الى خوض هذا الامر من جديد وسبب زيارته للسعودية. واضافوا ان من الامور المهمة التي لفتت الانظار واثارت الجدل كثيراً هو موقف ملك الاردن في مقابلة علنية على سي ان بي سي، عندما تحدث عن ناتو عسكري عربي ونظام دفاع جوي مشترك وان هناك تحالفا بين بعض الجيوش العربية مع الجيش الاسرائيلي ومقره سيكون الاردن، وانعكاساته الرئيسية ستكون ابتداءاً بسوريا والعراق وبالطبع هدفه الاخير سيكون ايران.

وكشفوا ان دور هذا الناتو العربي هو عسكري ومناورات ودفاع وهجمات وعمليات ويعمل على تغيير كبير في موازين القوى، واذا حصل فستكون نتائجه خطيرة.

في سياق متصل اعتبر خبراء عسكريون استراتيجيون، ان دمج نظام دفاع الاحتلال مع دول التطبيع العربية بينها السعودية، ليس عادياً وانما هو دمج "اسرائيل" بالقوى العسكرية بالمنطقة، واقامة كما اسموه نظام شرق اوسطي للدفاع الجوي.

وقال هؤلاء الخبراء: ان هذا الدمج يلبي احد اهم الاحتياجات الاسرائيلية في الدفاع الجوي، لان كيان الاحتلال يواجه تحديا هو التحدي الناري والذي يتشكل عبر المنظومة الناریة التي يمتلكها محور المقاومة وقد اثبت الميدان بان القبة الحديدية عجزت عن احتواء اخطارها ووصلت فعاليتها الى اقل من النصف، وبالتالي مع كل ثلاث صواريخ تستهدف الكيان الاسرائيلي، هناك صاروخ تلتقطه القبة وصاروخان يصلان الى اهدافهما.

واشاروا ان هناك عقبة لم يتمكن الاحتلال من تجاوزها وهي كثافة النار التي تأتي من الخارج وضيق المساحة وضيق المناورة للقبة الحديدية، الا عبر توسيع مسرح العمليات، كي تفرض ايقاعاً جديداً على كثافة الصواريخ وتعطي حرية اكبر للتعامل مع الصواريخ الاتية من المدى البعيد، ولهذا السبب فان دمج القدرات العسكرية الاسرائيلية مع القدرات العسكرية الاقليمية للدول الخليجية ومعها السعودية، يمكّن الاحتلال الاسرائيلي من التغلب على هذا التحدي بشكل فعال.

واوضحوا ان من شأن الدمج العسكري هذا الممتد من فلسطين المحتلة غرباً الى منطقة الخليج (الفارسي) شرقاً، نشر المنظومات الثلاث الرئيسية للدفاع الجوي والتي هي منظومة المراقبة (الرادارات)، ومنظومة الاطلاق والتعقب، ومنظومة الرصد، ونشرها بشكل تكاملي بحيث توزع فيها المهمات لتدافع عن فضاء واحد ويصبح بذلك كيان الاحتلال الاسرائيلي جزء لا يتجزأ من مسرح العمليات الاقليمي الواسع، وينقلب الاحتلال من توصيفه بانه غدة سرطانية وعضو غريب عن المنطقة ويجب اقتلاعه واجتثاثه، ينقلب عبر نظام الشرق اوسطي الى عنصر بنيوي وعضوي من اساسيات المنطقة، وهذا ما يؤديه الدمج العملاني والاستراتيجي، وكل هذا سيمكن الاحتلال من تثبيت وجوده في المنطقة، ولا يمكن لاحد ان يفكر بأنه جزءاً هامشياً بل هو الجزء القيادي المشرف على نظام شرق اوسطي للدفاع الجوي والقائد الفعلي لهذا النظام.
رقم : 1003886
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
من هو قاتل المعارض السعودي مانع اليامي؟
من هو قاتل المعارض السعودي مانع اليامي؟
سفيرة ايران بالامم المتحدة: مستعدون لتحسين الاتصال بين وسط وجنوب آسيا
سفيرة ايران بالامم المتحدة: مستعدون لتحسين الاتصال بين وسط وجنوب آسيا
12 تموز 2022
من ينكر جريمة قتل أبوعاقلة سينكر جريمة إخفاء رفات الجنود المصريين
من ينكر جريمة قتل أبوعاقلة سينكر جريمة إخفاء رفات الجنود المصريين
12 تموز 2022
مبادرات الموالون لتحالف العدوان الوهمية لفتح الطرق
مبادرات الموالون لتحالف العدوان الوهمية لفتح الطرق
12 تموز 2022
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !
12 تموز 2022
فيتو روسي في وجه مساعدات إنسانية مزعومة لمناطق سيطرة المسلحين في سوريا
فيتو روسي في وجه مساعدات إنسانية مزعومة لمناطق سيطرة المسلحين في سوريا
12 تموز 2022
اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في لبنان
اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في لبنان
11 تموز 2022
الحرس الثوري: الناتو العربي لن يكون مجدياً أمام إيران
الحرس الثوري: الناتو العربي لن يكون مجدياً أمام إيران
11 تموز 2022
مستشار السيد الخامنئي: إيران لن تسمح للناتو بالنشاط على حدودها
مستشار السيد الخامنئي: إيران لن تسمح للناتو بالنشاط على حدودها
8 تموز 2022
نداء الإمام الخامنئي بمناسبة حلول موسم الحجّ
نداء الإمام الخامنئي بمناسبة حلول موسم الحجّ
8 تموز 2022
ازدواجية المعايير الأمريكية تساعد الكيان الصهيوني على التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين
ازدواجية المعايير الأمريكية تساعد الكيان الصهيوني على التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين
8 تموز 2022
هل ستكون زيارة بايدن الحلقة الأخيرة في مسلسل التطبيع مع السعودية
هل ستكون زيارة بايدن الحلقة الأخيرة في مسلسل التطبيع مع السعودية
8 تموز 2022
جولات يائير لبيد وضمانات ماكرون الفاقدة للمصداقية
جولات يائير لبيد وضمانات ماكرون الفاقدة للمصداقية
8 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !
جولات يائير لبيد وضمانات ماكرون الفاقدة للمصداقية
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق