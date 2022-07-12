رئيس البرلمان الإيراني: بايدن ينفذ المشاريع الصهيونية 

وذكر قاليباف خلال كلمة له بجلسة البرلمان الإيراني إن "جولة بايدن في المنطقة تأتي تنفيذاً لإملاءات اسرائيل ومشاريعها وندعو دول الجوار لتوخي الحذر والدقة حيال المخططات الأمريكية الصهيونية التي تهدف لزعزعة الأمن الاقليمي"، مبيناً أن "طهران لن تتوانى أبداً عن حماية المنطقة من إي مخطط يهدد أمنها".



ولفت قاليباف إن "توسع الناتو شرقا و عدم أخذ التحذيرات الجيوسياسية بعين الاعتبار تسبب باشتعال الحرب في #أوكرانيا و الآن الامر يتكرر في منطقة الشرق الأوسط الحساسة"، مشدداً على أن "بايدن في زيارته للمنطقة بات منفذا لبرامج و مشاريع إسرائيل و هذا خطأ تاريخي يضر في البداية حكومة بايدن نفسها".