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الثلاثاء 12 تموز 2022 ساعة 10:16

رئيسي يدعو لتشكيل لجنة للدول المجاورة تهتم بالبيئة

رئيسي يدعو لتشكيل لجنة للدول المجاورة تهتم بالبيئة
وقال رئیسي خلال مشاركته مؤتمر وزراء البيئة لدى الدول الاقليمية الذي انطلق الیوم الثلاثاء بالعاصمة طهران أن حماية البيئة والحفاظ عليها تعتبر الیوم  من هموم الناس في جميع انحاء العالم  ومن هواجس دول المنطقة، وهي امر ضروري وتحظی بأولویة كبيرة.
واضاف  إذا لم تكن البيئة آمنة للناس، فلن تتحرك التنمية في الاتجاه الصحيح، ستشكل تهديدًا لصحة الإنسان.

واعتبر حماية البيئة قضية مهمة للغاية لجميع المخلوقات قائلا أن التنمية الصناعية امر ضروري، لکن  هذا التطور رهن بالحفاظ  علی البیئة، مبيناً أن "هناك مساع كثيرة تبذل في مجال البيئة وهي من اهتمامات إيران".

ولفت الرئيس الإيراني إلى ضرورة حق الدول الجارة من اهتماماتنا والتعاون معها قد يساعد كثيرا في تنمية  البيئة، مؤكداً أنه "يجب أن يهتم المعنيون في مصادر البيئة لتكون البيئة أكثر رونقا وتنتفع منها الدول الجارة".

وأبدى رئيسي رغبة إيران بتشكيل لجنة مشتركة بين الدول الجارة تهتم بالبيئة جميعاً.

یذکر أنه بعد المهمة التي أوكلها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية” ابراهيم رئيسي” إلى رئيس منظمة حماية البيئة لحل مشكلة تلوث الهواء ومكافحة الاتربة، فأن علي سلاجقة، توجه على رأس وفد مكون من مدراء وزارات الطاقة والجهاد الزراعي والشؤون الخارجية، إلى الكويت و العراق وسوريا لتبادل الآراء مع مسؤولي البيئة في هذه الدول من أجل إدارة ظاهرة الغبار.

وعقد اجتماع حول البيئة والدبلوماسية الإقليمية في 6 يونيو الماضي في منظمة حماية البيئة بحضور سفراء دول الجوار في إطار التقارب الإقليمي للتعامل مع هذه الظاهرة کما  انطلق الیوم الثلاثاء مؤتمر وزراء البيئة لدى الدول الاقليمية، برعاية رئيس الجمهورية اية الله  “ابراهيم رئيسي”  بمشاركة جمع من الوزراء وكبار المسؤولين من 11 دولة في منطقة غرب اسيا، بهدف حل المشاكل البيئية ولاسيما معضلة العواصف الترابية والرملية التي تحدق بالمنطقة.
رقم : 1003899
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