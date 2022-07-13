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الأربعاء 13 تموز 2022 ساعة 08:13

تونس.. سعيّد يعلّق على محاولات اختراق "موقع الاستفتاء"

تونس.. سعيّد يعلّق على محاولات اختراق "موقع الاستفتاء"
كما نوّه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد التاريخي يوم 25 يوليو الجاري، جاء ذلك خلال اجتماعه مع توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول الاجتماع الوضع العام في البلاد، وما تم الإعلان عنه من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء.

وفي هذا الإطار، تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف، إلى حدّ الآن، عن 1700 هجوم الكتروني أو اختراق، وتمّ، إلى حدّ الساعة، سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.
مصدر : وكالات
رقم : 1004000
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