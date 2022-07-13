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الأربعاء 13 تموز 2022 ساعة 08:16

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقالات في جنين والخليل

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقالات في جنين والخليل
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله، عقب مسيرةٍ منددة باعتداءات المستوطنين، اعتقلت خلالها أحد الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قيس زيدان فشافشة من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد محمود أبو جحيشة (46 عاما)، أثناء عمله في أرضه في بلدة إذنا غرب الخليل.

واحتجزت قوات الاحتلال عدة شبان من عائلة أبو جحيشة، وصادرت هواتفهم ومنعتهم من حفر بئر داخل أرضهم في البلدة.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى”، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها قتل (13) مواطناً.

ووثق (204) عمليات مداهمة لمنازل المواطنين، في حين بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (483) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي أغلقها الاحتلال (14) منطقة، واعتقلت قوات الاحتلال (424) مواطناً.
رقم : 1004002
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