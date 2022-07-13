دعوات في رام الله للتظاهر الخميس رفضًا لزيارة بايدن

وقال نشطاء إنَّ التظاهرة التي ستنظم على دوار المنارة برام الله يوم الخميس الساعة السادسة مساءً، تأتي تعبيراً عن رفض الشعب الفلسطيني للمواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال.



ومن المقرر أن يصل بايدن إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، غداً الأربعاء للقاء المسؤولين في حكومة الاحتلال، على مدار يومين كاملين.



وحسب جدول الزيارة سيلتقي بايدن برئيس السلطة محمود عباس في الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة في بيت لحم لمدة ساعة فقط.



بعد ذلك سيغادر الرئيس الأمريكي فلسطين المحتلة الساعة الثانية ظهراً، من مطار بن غوريون متوجهاً في رحلة مباشرة إلى السعودية.



وكان عباس قد استقبل الأسبوع الماضي في مقر المقاطعة برام الله وزير الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس" للترتيب لزيارة بايدن وتهيئة الأجواء المناسبة لها.



يذكر أن الزيارة الأخيرة التي أجراها جو بايدن إلى فلسطين المحتلة في مارس/آذار 2016، عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، أعلن الاحتلال خلالها عن بناء 108 وحدات استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي القدس المحتلة.



وطالما أكد بايدن دعمه المطلق لدولة الاحتلال، وضرورة اندماجها في المنطقة العربية بتحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية مع دول التطبيع.