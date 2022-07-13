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الأربعاء 13 تموز 2022 ساعة 08:28

قیادي بالجهاد الاسلامي: زيارة بايدن للمنطقة وفلسطين نذير شؤم

قیادي بالجهاد الاسلامي: زيارة بايدن للمنطقة وفلسطين نذير شؤم
وحسب وكالة "فلسطين اليوم" أوضح القيادي المدلل، أن هذه الزيارة مشؤومة ولن تجلب الخير لقضيتنا التي ليس لها مكان في جدول الزيارة، بل جاءت( زيارة بايدن) لزيادة وتكريس الهيمنة الصهيوامريكية على المنطقة العربية وسرقة ثرواتها ومقدراتها واخضاعها لها.

وبين أن زيارة بايدن لمدينة بيت لحم تأتي في اطار بروتكولي ديني، وليس كما يصرح البعض أن الزيارة تحمل في طياتها الخير للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الزيارة فائدتها الكبرى هي الاحتلال "الإسرائيلي" فقط.

وقال القيادي في الجهاد :" إن هذه الزيارة جاءت أيضا للقضاء على ما تبقى من القضية الفلسطينية وإعطاء الاحتلال مزيداً من الشرعية على أرضنا، فضلاً عن تخويف الدول العربية وترهيبهم بالجمهورية الإسلامية في إيران بأنها العدو الأول والوحيد لكم حسب زعمهم وليس إسرائيل حتي تبقي هذه الأنظمة مرتبطة امنيا وعسكريا بالاحتلال وأمريكا".

وأشار إلى أن الزيارة جاءت أيضا للضغط على الدول العربية لتشكيل مزيد من العلاقات مع الاحتلال الصهيوني سواء علاقات أمنية أو اقتصادية، بالإضافة لتنصيب "إسرائيل" بانها الصديق والحليف القوى والوحيد للأنظمة العربية في المنطقة.

ولفت القيادي المدلل إلى أن المطلوب فلسطينياً تجاه هذه الزيارة يتمثل بعدم عقد لقاءات مع بايدن لأن هذه اللقاءات واستمرارها مع أمريكا التي تمثل طرفاً غير نزيه في الصراع مع العدو الصهيوني هي ضياع للحقوق الفلسطينية، مطالباً أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بالخروج في مظاهرات غاضبة على زيارة بايدن لفلسطين والمنطقة.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الامريكي جو بايدن إلى فلسطين المحتلة، اليوم الأربعاء للقاء المسؤولين في حكومة الاحتلال الصهيوني، على مدار يومين كاملين.

وحسب جدول الزيارة سيلتقي بايدن برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة في بيت لحم لمدة ساعة فقط.

وبعد ذلك سيغادر الرئيس الأمريكي فلسطين المحتلة الساعة الثانية ظهراً، بمراسم وداع رسمية يحضرها رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"وما يسمى رئيسه ، ليغادر من مطار بن غوريون متوجهاً في رحلة مباشرة إلى السعودية.

يذكر أن الزيارة الأخيرة التي أجراها جو بايدن إلى فلسطين المحتلة في مارس/آذار 2016، عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، أعلن الاحتلال خلالها عن بناء 108 وحدات استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي القدس المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1004009
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