?> عبد اللهيان: نحن جادون للتوصل الى اتفاق جيد ومستدام - اسلام تايمز

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الأربعاء 13 تموز 2022 ساعة 08:30

عبد اللهيان: نحن جادون للتوصل الى اتفاق جيد ومستدام

عبد اللهيان: نحن جادون للتوصل الى اتفاق جيد ومستدام
التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، حسين أمير عبداللهيان، مع الكاردينال بيترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان ، والأسقف بول غالاغر وزير خارجية الفاتيكان، ظهر الثلاثاء حسب التوقيت المحلي لروما.

وتبادل الطرفان في هذه اللقاء وجهات النظر حول الاهتمامات والمخاوف المشتركة فيما يتعلق بالتطورات الدولية والإقليمية، وفيما يخص العلاقات الثنائية، ناقشا أيضا إعداد آليات لتعزيز التعاون المشترك، وأكدا على أهمية حوارات الأديان التي أعقبت زيارة آية الله اعرافي للفاتيكان.

وأكد وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية والفاتيكان، أثناء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي، على الحاجة إلى حلول سياسية للأزمات.

وشرح عبداللهيان في هذا اللقاء آخر تطورات مفاوضات رفع الحظر، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة بشأن التوصل الى اتفاق جيد ومستدام، مضيفا: لقد قدمنا ​​مبادرات مهمة وابدينا مرونة خلال المفاوضات، لكن من الضروري أن يكون الجانب الأميركي واقعيًا لتهيئة الشروط لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وجرى في هذا اللقاء تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية، وأكد الجانبان على ضرورة إحلال السلام والأمن الدائمين لاسيما في منطقة غرب آسيا.

واردف وزير الخارجية الايراني قائلا: تماشياً مع مسؤوليتها العالمية في مكافحة الإرهاب، لعبت جمهورية إيران الإسلامية دوراً هاماً في حماية المسيحيين في العراق وسوريا من إرهابيي داعش المجرمين بجهود الشهيد الفريق قاسم سليماني، وكان هذا الموضوع محل تقدير الفاتيكان.

ومضى عبداللهيان قائلا: بقدر ما تعارض الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحرب في أوكرانيا وتؤيد حلاً سياسياً لإنهائها، فهي أيضاً تعارض الحرب في مناطق أخرى من العالم.

وأضاف وزير الخارجية الايراني: نحن قلقون بشكل خاص من أي تدهور للوضع في شمال سوريا، وبذلنا جهودًا مهمة لمنع حدوث أزمة جديدة.

وفي هذا اللقاء تم التأكيد على وجهة النظر المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والفاتيكان فيما يتعلق بالاستخدام السياسي لأداة الحظر غير القانونية عبر الحدود.

وأوضح عبداللهيان نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الحل السياسي لأزمات اليمن وأوكرانيا وأفغانستان.

وشرح وزير الخارجية الايراني للفاتيكان الخطة الديمقراطية التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإجراء استفتاء عام بين الفلسطينيين سكان البلاد الاصليين بمن فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود.

كما بحث وزير الخارجية الايراني ورئيس وزراء الفاتيكان الوضع في لبنان.

كما وجه عبداللهيان دعوة الى وزير خارجية الفاتيكان لزيارة طهران.
رقم : 1004012
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