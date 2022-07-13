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الأربعاء 13 تموز 2022 ساعة 11:30

قاليباف: سياستنا البرلمانية والحكومية مبنية على تطوير التعاون مع دول الجوار

قاليباف: سياستنا البرلمانية والحكومية مبنية على تطوير التعاون مع دول الجوار
وحضر قاليباف والوفد المرافق له البرلمان الأوزبكي والتقى رئيس البرلمان "نور الدين جان إسماعيل أوف".

وأشاد قاليباف بحسن استضافة الوفد الإيراني بأوزبكستان، معربا عن أمله بأن تكون هذه الزيارة عاملا لتعزيز التعاون الثنائي بين حكومة وشعبي البلدين.

وتابع أن إيران لديها مائة عام من الخبرة في تشكيل البرلمان، لافتا إلى مدى فعالية البرلمان في تمتين العلاقة بين الحكومات وشعوبها.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الإستراتيجية الرئيسية للبرلمان الإيراني هي تطوير التعاون الشامل مع دول الجوار في المنطقة خاصة الدول الإسلامية، قائلا: اليوم رأينا الظروف الجيوإستراتيجية والجيوسياسية للعالم تقتضي زيادة التواصل بين دول المنطقة.

وأشار إلى ظروف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، مضيفا: إن مثل هذه الظروف تتطلب منا زيادة التعاون ويتعين على الدول المجاورة أن تعمق علاقاتها بشكل استراتيجي.

واكد ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولى اهتماما خاصة لأوزبكستان بسبب خلفيتها التاريخية والثقافية

ويمكن للتعاون بين إيران وأوزبكستان أن يوفر فرصة عبور كبيرة لوصول أوزبكستان إلى المياه المفتوحة، أي الخليج الفارسي وخليج عمان.

واضاف قاليباف: من وجهة نظرتنا، تلعب أوزبكستان دورًا مهمًا في المرحلة الحالية لأنها فريدة من نوعها من حيث الخلفیة التاريخية والثقافية، والتعاون بين البلدين بامكانه ان يخلق فرصة كبيرة لاوزبكستان في مجال ترانزيت السلع ووصولها إلى مياه الخليج الفارسي وبحر عمان.
رقم : 1004050
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