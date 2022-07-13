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الأربعاء 13 تموز 2022 ساعة 13:45

قاليباف: ايران تطلع لزيادة التجارة مع جيرانها الى 200 مليار دولار

قاليباف: ايران تطلع لزيادة التجارة مع جيرانها الى 200 مليار دولار
واكد قاليباف الذي يزور اوزبكستان في اجتماع مشترك مع رجال الاعمال والمنتجين الإيرانيين المقيمين فيها ان مجلس الشوري الإسلامي والحكومة يوكدان على زيادة التبادلات التجارية مع دول المنطقة ودول الجوار كأولوية في سياستهما الخارجية.

واشار الى دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي ودعا الى تسهيل عمل الناشطين في هذا القطاع وتوفير ظروف مناسبة لهم.
وتابع: "ان قدرات ايران العالية في مجال الهندسة والخدمات القائمة على المعرفة تفسح المجال امامها للحصول على حصة أكبر في هذه المجالات في أوزبكستان".

واشار الى دور الوزارة الخارجية في زيادة نشاطات القطاع الخاص في اوزبكستان مضيفا: " ان مؤتمر شانغهاي المقرر عقده في ۱۶ و ۱۷ ایلول/سبتمبر المقبل بمشاركة رئيس الجمهورية سيوفر فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مما يسهم في دعم الناشطين في القطاع الخاص.
مصدر : نقلا عن العالم
رقم : 1004074
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