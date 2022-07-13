الخزعلي والكلداني يناقشان ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية

وتعمل القوى السياسية في العراق على رأسهم الاطار التنسيقي على الوحدة الوطنية لانهاء الصراع السيسي نحو تشكيل حكومة تضم كافة أطياف الشعب العراقي بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.