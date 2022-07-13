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الأربعاء 13 تموز 2022 ساعة 19:02

عبد السلام: تعاطي العدوان مع الهدنة دون المستوى المطلوب

عبد السلام: تعاطي العدوان مع الهدنة دون المستوى المطلوب
واضاف عبدالسلام في تغريدة له مساء اليوم الأربعاء، أنه عوضا عن الوفاء ببنود الهدنة تعمد دول العدوان للمماطلة وهو ما لا يرضى به شعبنا العزيز.

ولفت إلى أن الشعب يرزح تحت حصار جائر قضى بسببه الآلاف والموظفون بدون مرتبات والمعاناة كبيرة على كل المستويات.
رقم : 1004098
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