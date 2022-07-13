الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 تموز 2022 ساعة 19:08

ماعلاقة السفير السعودي في لبنان بمقتل "اليامي" ؟

ماعلاقة السفير السعودي في لبنان بمقتل "اليامي" ؟
وبحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها فإن التحقيقات فإن شقيق المعارض اليامي الذي أقدم على قتله بعدة طعنات باستخدام السكين، كان كثير التردد إلى السفارة السعودية في بيروت.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية شددت على ضرورة التحقيق مع البخاري كونه ربما يكون هو من حرض وطلب قتل المعارض اليامي، وأن اتصالات دبلوماسية تجري في الخفاء لهذا الغرض.

وكان قد نعى حزب التجمع الوطني السعودي المعارض أحد أعضائه المؤسسين مانع بن حمد آل مهذل اليامي والذي تم اغتياله في ظروف شائكة يوم السبت الماضي في لبنان.

وقال الحزب في بيان صحفي له “عرفنا مانع في حزب التجمع الوطني معارضًا سياسيًا للنظام السعودي، حيث أعلن في ديسمبر 2015 تأسيسه لحركة الحق والعدالة”.

وأضاف أن اليامي ساهم في تأسيس حزب التجمع الوطني أثناء إقامته في لبنان، وتبنى مبادئ الحزب في السعي إلى الديمقراطية ومقاومة الاستبداد والتأسيس للحقوق والحريات، ومقاومة الطائفية والنزعات الانفصالية، كما طلب من الحزب أن تبقى عضويته غير معلنة بسبب الظروف الأمنية وحتى وصوله إلى بلد آمن.

وفي سعيه لاستمرار نشاطه العام بعيدا عن التسييس والاستغلال الطائفي، حاول مانع اليامي مع أعضاء الحزب اللجوء إلى بلد بديل وآمن وتم التواصل مع الأمم المتحدة ومع عدد من الدول لضمان اللجوء.

لكن في أثناء تلك المحاولات حدث هذا الاغتيال المؤسف، ولا زال الحزب يسعى منذ ورود خبر الاغتيال للتحقق من تفاصيله ودوافعه عبر الجهات المختلفة وذلك للكشف عن الجناة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحمل حزب التجمع الوطني السلطات السعودية المسؤولية عن تعريض أبناء المملكة للخطر واضطرارهم للمنافي والإقامة في بيئات غير آمنة بسبب اعتقاداتهم السياسية أو مطالبهم الحقوقية، مما يجعلهم يقاسون مخاطرا مختلفة ترقى إلى القتل تحت مختلف الذرائع.

ودعا الحزب إلى تحقيق عادل وواضح وشفاف في القضية يبين تفاصيل وملابسات الحادثة لمعرفة من يقف خلف هذه الجريمة البشعة.
رقم : 1004103
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: رسالة المسيرات متواضعة وهي البداية فقط
السيد نصر الله: رسالة المسيرات متواضعة وهي البداية فقط
عبد الملك الحوثي: الإدارات حلقة وصل بين المسؤول والمجتمع
عبد الملك الحوثي: الإدارات حلقة وصل بين المسؤول والمجتمع
13 تموز 2022
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
13 تموز 2022
الهجوم على برهم صالح.. محاولة لتشويه إطار التنسيق الشيعي
الهجوم على برهم صالح.. محاولة لتشويه إطار التنسيق الشيعي
13 تموز 2022
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة
13 تموز 2022
بايدن في المنطقة..إيران والنفط وأمن الكيان
بايدن في المنطقة..إيران والنفط وأمن الكيان
13 تموز 2022
من هو قاتل المعارض السعودي مانع اليامي؟
من هو قاتل المعارض السعودي مانع اليامي؟
12 تموز 2022
سفيرة ايران بالامم المتحدة: مستعدون لتحسين الاتصال بين وسط وجنوب آسيا
سفيرة ايران بالامم المتحدة: مستعدون لتحسين الاتصال بين وسط وجنوب آسيا
12 تموز 2022
من ينكر جريمة قتل أبوعاقلة سينكر جريمة إخفاء رفات الجنود المصريين
من ينكر جريمة قتل أبوعاقلة سينكر جريمة إخفاء رفات الجنود المصريين
12 تموز 2022
مبادرات الموالون لتحالف العدوان الوهمية لفتح الطرق
مبادرات الموالون لتحالف العدوان الوهمية لفتح الطرق
12 تموز 2022
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !
12 تموز 2022
فيتو روسي في وجه مساعدات إنسانية مزعومة لمناطق سيطرة المسلحين في سوريا
فيتو روسي في وجه مساعدات إنسانية مزعومة لمناطق سيطرة المسلحين في سوريا
12 تموز 2022
اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في لبنان
اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في لبنان
11 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !
جولات يائير لبيد وضمانات ماكرون الفاقدة للمصداقية