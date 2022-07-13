بايدن في المنطقة ..هل تبدأ عملية تطبيع جديدة؟

تأتي زيارة بايدن في وقت ترى فيه غالبية الشعوب العربية أن زيارته المرتقبة للمنطقة، وتحديدًا للكيان الاسرائيلي وثم السعودية، تأتي لتكملة سياسة سلفه «ترامب» في إنشاء ما يسمى ناتو عربي أو تحالف «شرق أوسطي» جديد مع مجموعة من الحكام المهزومين والمأزومين.



إن هذا المشروع هو لأخذ ثمن الحماية من الحكام العرب وتوريطهم في حروب عسكرية بالوكالة، قد تقضي عليهم وعلى عروشهم، وكل ذلك هدفه الاستراتيجي حماية الكيان الصهيوني الذي تؤكد كل المؤشرات اقتراب زواله وانهزامه الحتمي، وإيهام الدول التي ستشترك في المشروع الصهيو-أمريكي الجديد بأن العدو هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وكل من يدعو إلى التحرر والديمقراطية وإعلاء شأن الأمة.



في هذا الصدد أعرب ائتلاف 14 فبراير في البحرين في بيان له عن إيمانه بفشل هذه الزيارة الموبوءة، والتي ستجر معها ذيول الخسران، خاصة أنها تأتي لتثبيت الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، وتعويضًا يائسًا عما يسمى «اتفاقيات إبراهام التطبيعية» مع العدو الصهيوني.



شدد الائتلاف في بيانه أن كل هذه السياسات الأمريكية لن ترهب محور المقاومة الذي يزداد اليوم قوة وتماسكًا، وتتوسع رقعته ليشمل دولًا ومنظمات وشعوبًا جديدة قررت أن تواجه المشاريع الاستكبارية، وتدعم قضية فلسطين التي هي قضية الأمة المركزية.



ولفت البيان إلى أنه لا مفر لهذه الأنظمة العربية والخليجية المطبعة سوى الاستجابة لشعوبها في تقرير مصيرها، وإرساء الديمقراطية الصادقة، وحماية السيادة، وتداول السلطة ليبرز الموقف الحقيقي لهذه الشعوب المسالمة والرافضة للوجود الأمريكي والصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية.



وفي سياق متصل يقول محللون استراتيجيون أن جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة فتحت الباب أمام أسئلة عدة بشأن الملفات الشائكة التي سوف تُناقش في هذه الجولة.



ويقول المحللون ان الولايات المتحدة الاميركية تريد إعادة ترتيب أوضاع المنطقة لكي تضمن بقاء المنطقة المكتضة بالصراعات تحت النفوذ الغربي وخاصة الأميركي.



وأضافوا ان الخطة الأميركية في المنطقة تأتي في وقت تحاصر فيه واشنطن، القوى الأوراسية الصاعدة (روسية – الصين – إيران) من أجل التقليل من ريادتها في المنطقة والعالم.



وفي ذات السياق أكد باحثون سياسيون ان نجاح الخطة الأميركية في المنطقة يتطلب شرطا واحدا وهو دمج الكيان الإسرائيلي في شؤون المنطقة عبر خلق عدو للعرب وهو إيران لكي يكون هناك مبرر لعملية الدمج. مشيرين الى ان كل هذا المخططات الأميركية سوف تفشل لأن الكيان الإسرائيلي لا يريد تشكيل دولة فلسطينية وبالتالي المقاومة الفلسطينية سوف تنضم الى معسكر المناوئين للمخطط الأميركي في المنطقة، مما يشكل خطرا على وجود الكيان المحتل وبالتالي ولادة صراعات جديدة في المنطقة.



المختصون بالشؤون الإسرائيلية من جهتهم أكدوا ان العالمين العربي والاسلامي امام خيارين ،الأول هو حرب عالمية ثالثة بمباركة أميركية. والثاني العمل على إنشاء نيتو ضد روسيا والصين وإيران، يضم "إسرائيل" والدول المطبعة في المنطقة.



وأضاف المختصون بالشؤون الإسرائيلية ان الولايات المتحدة بدأت تخرج من المنطقة وتريد ان تمليء الفراغ بنيتو يكون على رأسه الكيان الإسرائيلي وذلك في ظل ظروف يشهد فيها العالم اليوم تدني في الاقتصاد والأمن الغذائي وهذا يمهد لحرب عالمية لثالثة.



أعضاء في حزب العمال البريطاني بدورهم قالوا ان جميع الملفات التي سوف تناقش في جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة سوف تصب في صالح أمن الكيان الصهيوني.



وأضاف الأعضاء في حزب العمال البريطاني ان العالم اليوم يتمنى أن تنخفض أسعار الطاقة وان زيارة بايدن للمنطقة قد تساهم في حث دول الخليج الفارسي على مد السوق العالمية بالطاقة مشيرين الى ان البنى التحتية في دول الخليج الفارسي ضعيفة بشأن الطاقة ولكن التوقعات موجودة.



وبشأن القرار الأميركي المرتقب بوقف الولايات المتحدة بيع السلاح الهجومي للسعودية قال الأعضاء في حزب العمال البريطاني ان واشنطن تستطيع ان تشترط على السعودية عدم استخدام الاسلحة الهجومية في حروبها ضد الآمنين وان لا تعرقل العلاقات بين البلدين لأسباب مثل عدم بيع الاسلحة.