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الأربعاء 13 تموز 2022 ساعة 21:27
اليمن.. قوى العدوان تحتجز سفينة غاز جديدة
وأوضح المصدر أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة الغاز “ليدي ساره” ليرتفع عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة إلى ثلاث سفن جميعها حاصلة على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1004111
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