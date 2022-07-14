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الخميس 14 تموز 2022 ساعة 08:05
أردوغان والملك السعودي يبحثان قضايا إقليمية
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، امس الأربعاء حسبما افادت وكالة الأناضول للانباء.
وتبادل الرئيس أردوغان والملك سلمان التهاني بمناسبة عيد الأضحى.
وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1004173
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