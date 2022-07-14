أردوغان والملك السعودي يبحثان قضايا إقليمية

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، امس الأربعاء حسبما افادت وكالة الأناضول للانباء.



وتبادل الرئيس أردوغان والملك سلمان التهاني بمناسبة عيد الأضحى.



وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.