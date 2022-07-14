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الخميس 14 تموز 2022 ساعة 10:54

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر
واتهمت البرلمانية الليبية في هذا السياق الدبيبة، بتفكيك اللجنة العسكرية المشتركة "5+5، وذلك من خلال تعيين أعضائها بمناصب حكومية.

وكانت الأحاديث تزايدت في الأيام الأخيرة عن تحالف محتمل بين الدبيبة وحفتر بموجب اتفاق جرى بين الطرفين برعاية دولة توصف بأنها من بين المتدخلين "في الأزمة الليبية"، قام بموجبه الدبيبة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة.

وكتبت اليعقوبي في حسابها على "تويتر" قائلة إن "الدبيبة يفكك لجنة اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية" قاصدة بذلك اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مؤكدة أيضا في هذا السياق "تسلُّم اللواء أحمد أبو شحمة مهام عمله بالملحقية العسكرية بموسكو"، وهو رئيس وفد المنطقة الغربية باللجنة".

وعدت العضو في مجلس النواب الليبي أن هذا الإجراء "بموجبه تكون اللجنة قد تفككت وتحولت إلى لجنة (4+5)"، لافتة كذلك إلى وجود "تكليفات أخرى لبقية أعضائها حتى يتم نسفها على غرار تفكيكه للجنة 75 واللجنة الاقتصادية" في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي ومسار الحوار الاقتصادي.

وانتقدت اليعقوبي ما وصف بالتحالف المحتمل بين الدبيبة وحفتر والذي زاد الحديث عنه مؤخرا، وتوج هذا التقارب بتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط في محاولة من جانب الأول لتفكيك التحالف القائم بين حفتر وباشاغا.

وفي معرض تعليقها على خطوة الدبيبة قالت "إذا كان ما يدعيه الدبيبة من صفقات تعقد معه للتخلي عن باشاغا هذا يعني أن الدبيبة قد تحالف مع حفتر".
رقم : 1004204
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