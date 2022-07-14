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الخميس 14 تموز 2022 ساعة 11:27

الاحتلال يقايض الفلسطينيين وقف مقاومتهم مقابل فتح مطار

الاحتلال يقايض الفلسطينيين وقف مقاومتهم مقابل فتح مطار
وحاليا، يضطر الفلسطينيون الذين يريدون السفر إلى الخارج إلى المرور عبر معبر "اللنبي" (جسر الملك حسين) إلى الأردن، ثم السفر من هناك.

وأوضحت قناة "كان"، أن "إسرائيل تدرس ما إذا كانت ستفتح مطار رامون للرحلات الجوية للفلسطينيين مقابل الهدوء السياسي".

وأضافت: "بموجب الخطة التي تتبلور في إطار بادرة تجاه الفلسطينيين كجزء من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سينتقل الفلسطينيون في ممر آمن من الأراضي الفلسطينية إلى وادي عربة، ومنه إلى مطار رامون".

وحسب القناة، "يؤيد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس المبادرة، ويطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقابلها وقف الإجراءات ضد (إسرائيل) في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".


وأضافت القناة أن غانتس يطالب عباس بمواصلة الكفاح ضد المقاومة المسلحة.

من جانبه، أكد منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، أنه "لم يتم المصادقة على الخطة بعد".

وفي بداية شهر آذار/ مارس 2021، أعلنت المحكمة في لاهاي أنها ستفتح تحقيقا رسميا ضد الكيان الاسرائيلي بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وقطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1004209
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