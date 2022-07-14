باسيل: المقاومة عنصر قوة إذا علمنا كيف نستخدمها لرسم الحدود

ولفت باسيل، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنه ليس مهماً فقط أن نرسم الحدود، المهم هو أن نستخرج النفط والغاز، موضحاً أننا نريد حقوقنا وهذه الحقوق ليست فقط بالحدود، بل أكثر من ذلك بما تحتويه من موارد بداخلها.



ورأى أن الثروة النفطية والغازية ليس لها قيمة إذا بقيت مدفونة بالبحر، وورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا علمنا كيف نستخدمها لنرسم الحدود ونستخرج الموارد ونُحصّل حقوقنا، معتبراً أنه "مثلما المعادلة واضحة بالأمن على البر، يجب أن تصبح واضحة بالغاز على البحر.



و اشار الى أننا حين وضعنا معادلة قانا وكاريش تهاتفت التعليقات يميناً وشمالاً، وتم تفسير تعليق الموفد الأميركي بغير معناه لأنهم لم يفهموا المعادلة.



وأكد باسيل تريدون غازكم، إذا نحن نريد غازنا، هكذا تتصرف الدولة القوية وهكذا نحفظ الكرامة الوطنية وتكون السيادة.