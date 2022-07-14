مباحثات إيرانية سورية في مجال الإدارة الحضرية للمدن

وخلال لقاء بين الجانبين في طهران اليوم الخميس حضره سفير سوريا في إيران شفيق ديوب، قدم زاكاني عرضاً لبرامج العمل ونظام إدارة مدينة طهران بما في ذلك البنى التحتية وشبكات المترو والخدمات الأساسية والمساحات الخضراء والنظام العمراني، مؤكداً استعداد بلدية طهران للتعاون مع الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق ونقل الخبرات للجانب السوري.



بدوره أكد مخلوف أهمية التعاون في شؤون الإدارة المحلية والبلديات مع الجانب الإيراني بما يعزز الخدمات والمشاريع التنموية والاجتماعية والاستثمارية في سوريا.



ولفت مخلوف إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال التعامل مع ملف السكن العشوائي والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لتدوير النفايات الصلبة.



من جانبه أكد السفير ديوب أهمية التعاون في مجال البلديات وخاصة تدوير النفايات والعمل على الاستفادة من الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماعات فنية للمتخصصين لدراسة أوجه التعاون ووضع خطط عمل هادفة وصولاً إلى نتائج تخدم متطلبات المدن والتوسع السكاني والخدمي.