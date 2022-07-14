بايدن: أمريكا ملتزمة بالاستثمار في'أمن إسرائيل'

وجاء كلام بايدن في ختام لقائه مع رئيس الحكومة الصهيونية يائير لبيد في القدس المحتلة.



من جانبه اعلن لبيد إنه تحدث مع الرئيس الأميركي حول السعودية وأنهما “يحاولان بناء تحالف معتدل” على حد تعبيره .