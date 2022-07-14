إسماعيل هنية: محاولات دمج الكيان المحتل بالمنطقة ستبوء بالفشل

واضاف هنية أن محاولات الدمج الامريكية هذه، وتوفير الأمن للكيان الاسرائيلي المحتل، عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل، لأنها تتعارض مع إرادة شعوب الأمة.



ودعا هنية إلى فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها؛ يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات.



واكد هنية أن الشعب الفلسطيني لن يقع مجددا في حبائل الوهم وسرابش المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم، مؤكدا على الاستمرار في خيار المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب إلى وطنه والقدس المباركة.